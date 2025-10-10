«Пора двигаться дальше»: жена внука Росселя покинула руководящую должность

Жена внука бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя Александра — Анастасия — покинула должность директора техникума «Профи» в Березовском (Свердловская область). Об этом она рассказала в соцсетях.
«Я прощаюсь с вами в статусе директора „Березовского техникума „Профи““. Развитие „Профи“ заложено на годы вперед, на наш техникум начали равняться. Поэтому мне пора двигаться дальше!» — следует из обращения Россель к ученикам и коллегам.
На должности директора техникума Россель проработала полтора года. За это время, по ее словам, в учреждении удалось провести капремонт кабинетов, спортзала, столовой и мастерских. Педагогический состав колледжа обновлен на 60%, а средний балл абитуриентов вырос с 3,0 до 4,5.
