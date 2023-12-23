США расширили территорию в Арктике, на которую претендует РФ

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом заявили в Госдепартаменте. На эту же территорию претендует Россия и Канада.
«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», —
По данным издания, американцы стремятся расширить претензии на шельф, чтобы получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Эту отрасль Белый дом считает важной для нацбезопасности. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа.
Представители Белого дома ранее заявляли о том, что США планируют обозначать свое мирное присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов. Причиной такого осторожного поведения стало существенно увеличившееся военное влияние России в Арктике.
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