США расширили территорию в Арктике, на которую претендует РФ

24 декабря 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

США стремятся обеспечить себя важными природными ресурсами Фото: Андрей Гусельников © URA.RU США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом заявили в Госдепартаменте. На эту же территорию претендует Россия и Канада. «Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — передает Bloomberg сообщение Госдепартамента США. По данным издания, американцы стремятся расширить претензии на шельф, чтобы получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Эту отрасль Белый дом считает важной для нацбезопасности. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа. Представители Белого дома ранее заявляли о том, что США планируют обозначать свое мирное присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов. Причиной такого осторожного поведения стало существенно увеличившееся военное влияние России в Арктике.

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом заявили в Госдепартаменте. На эту же территорию претендует Россия и Канада. «Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — передает Bloomberg сообщение Госдепартамента США. По данным издания, американцы стремятся расширить претензии на шельф, чтобы получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Эту отрасль Белый дом считает важной для нацбезопасности. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа. Представители Белого дома ранее заявляли о том, что США планируют обозначать свое мирное присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов. Причиной такого осторожного поведения стало существенно увеличившееся военное влияние России в Арктике.