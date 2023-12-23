23 декабря 2023

США расширили территорию в Арктике, на которую претендует РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, арктика, завод, добыча газа, сооружения, центр газодобычи
США стремятся обеспечить себя важными природными ресурсами Фото:

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом заявили в Госдепартаменте. На эту же территорию претендует Россия и Канада.

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — передает Bloomberg сообщение Госдепартамента США.

По данным издания, американцы стремятся расширить претензии на шельф, чтобы получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Эту отрасль Белый дом считает важной для нацбезопасности. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа.

Представители Белого дома ранее заявляли о том, что США планируют обозначать свое мирное присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов. Причиной такого осторожного поведения стало существенно увеличившееся военное влияние России в Арктике.

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США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом заявили в Госдепартаменте. На эту же территорию претендует Россия и Канада. «Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — передает Bloomberg сообщение Госдепартамента США. По данным издания, американцы стремятся расширить претензии на шельф, чтобы получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Эту отрасль Белый дом считает важной для нацбезопасности. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа. Представители Белого дома ранее заявляли о том, что США планируют обозначать свое мирное присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов. Причиной такого осторожного поведения стало существенно увеличившееся военное влияние России в Арктике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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