Тюменскую компанию заставили заплатить сотруднику, упавшему с 16 этажа

В Тюмени прокуратура защитила права сотрудника ООО «Квадробетон», который во время работы упал с 16 этажа, но не получил от работодателя компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчине присудили 800 000 рублей.
«За падение с высотки работник получит 800 тысяч рублей. В марте при выполнении гидроизоляции балконов 28-летний рабочий ООО „Квадробетон“ упал с высоты 16 этажа, получил множественные переломы позвоночника, лонного сочленения и ног. Работодатель отказал в оформлении документов о несчастном случае на производстве и игнорировал предписание трудовой инспекции, мотивируя свою позицию тем, что не привлекал пострадавшего к выполнению работ», — рассказали URA.RU.
Прокурор обратился в суд для защиты прав мужчины, потребовав у компании выплаты пострадавшему компенсации морального вреда. В иске фигурировала сумма в миллион рублей, по окончанию процесса ее снизили до 800 000. Ответчик пытался оспорить решение суда, но ему не удалось.
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