Скандальный подрядчик властей ХМАО получил контракт на ремонт дороги почти на 1,5 миллиард рублей

Компания «ЮВиС» выиграла очередной тендер властей ХМАО на капремонт дороги

27 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

«ЮВ и С» выиграла тендер на ремонт дороги в ХМАО, предложив цену на 30 млн рублей меньше начальной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «ЮВ и С» заключила с властями ХМАО договор на ремонт трассы Сургут-Нижневартовск почти на 1,5 миллиарда рублей. На сайте госзакупок указано, что дорожники должны реконструировать дорогу до осени 2025 года. «КУ ХМАО „Управление автомобильных дорог“ и ООО „Строительная компания ‚ЮВ и С‘‚заключили государственный контракт по капитальному ремонту автомобильной дороги Сургут — Нижневартовск на участке с 75 по 90 км. Цена контракта составляет 1 338 550 000 рублей, срок выполнения работ по 07 октября 2025 года ‘, — указано в проекте договора с компанией. Ремонт дороги рассчитан на два года. Первый транш — 621 млн руб. «ЮВ и С» получит в 2024 году, в следующем компания получит из бюджета еще 717 млн рублей. Всего в конкурсе на ремонт дороги участвовали две компании. «ЮВ и С» выиграла тендер, предложив цену на 30 млн рублей меньше начальной, которая составляла один миллиард 365 млн рублей. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать новый контракт. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮВ и С» получила госконтракты на три млрд рублей. Подрядчик получил заказ на ремонт дороги в Когалыме и Нефтеюганске, на ликвидацию нелегальной свалки в Пойковском.

Компания «ЮВ и С» заключила с властями ХМАО договор на ремонт трассы Сургут-Нижневартовск почти на 1,5 миллиарда рублей. На сайте госзакупок указано, что дорожники должны реконструировать дорогу до осени 2025 года. «КУ ХМАО „Управление автомобильных дорог“ и ООО „Строительная компания ‚ЮВ и С‘‚заключили государственный контракт по капитальному ремонту автомобильной дороги Сургут — Нижневартовск на участке с 75 по 90 км. Цена контракта составляет 1 338 550 000 рублей, срок выполнения работ по 07 октября 2025 года ‘, — указано в проекте договора с компанией. Ремонт дороги рассчитан на два года. Первый транш — 621 млн руб. «ЮВ и С» получит в 2024 году, в следующем компания получит из бюджета еще 717 млн рублей. Всего в конкурсе на ремонт дороги участвовали две компании. «ЮВ и С» выиграла тендер, предложив цену на 30 млн рублей меньше начальной, которая составляла один миллиард 365 млн рублей. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать новый контракт. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮВ и С» получила госконтракты на три млрд рублей. Подрядчик получил заказ на ремонт дороги в Когалыме и Нефтеюганске, на ликвидацию нелегальной свалки в Пойковском.