Мэрия Сургута просит деньги у властей ХМАО на переезд в газпромовскую «свечку»

27 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

На ремонт «свечки» нужно более миллиарда рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэрия Сургута попросила денег у правительства ХМАО для переезда в газпромовскую «свечку» в центре города. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Здание с 2016 года стоит недостроенным после того, как „Газпром переработка“ сменила прописку на Санкт-Петербург. Объект безуспешно пытались продать, но в итоге его просто передали городу. Мэрия заказала экспертизу инженерных сетей и конструктива здания. Для завершения строительства и проведение внутренней отделки точно нужно больше миллиарда рублей. Таких денег у города нет. Поэтому их просят у окружного правительства», — сообщил собеседник. Ради финансирования мэрия Сургута готова уступить часть помещений окружным ведомствам и службам. «Помимо кабинетов чиновников, в свечку планируется перенести „центр занятости населения“, МФЦ и другие окружные структуры, на размещение которых и можно получить финансирование», — добавил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в мэрию Сургута, там сообщили, что о какой-либо конкретике говорить еще рано. Проект на стадии проработки. Мэрия города совместно с окружными властями совместно решают судьбу крупного долгостроя «Газпрома». В правительство округа был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов раскрыл судьбу недостроенного здания «Газпрома». Подрядчику предстоит провести полную ревизию инженерных систем и конструктивов здания, а территорию в этом районе планируют отдать под реализацию программы комплексного развития территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургута попросила денег у правительства ХМАО для переезда в газпромовскую «свечку» в центре города. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Здание с 2016 года стоит недостроенным после того, как „Газпром переработка“ сменила прописку на Санкт-Петербург. Объект безуспешно пытались продать, но в итоге его просто передали городу. Мэрия заказала экспертизу инженерных сетей и конструктива здания. Для завершения строительства и проведение внутренней отделки точно нужно больше миллиарда рублей. Таких денег у города нет. Поэтому их просят у окружного правительства», — сообщил собеседник. Ради финансирования мэрия Сургута готова уступить часть помещений окружным ведомствам и службам. «Помимо кабинетов чиновников, в свечку планируется перенести „центр занятости населения“, МФЦ и другие окружные структуры, на размещение которых и можно получить финансирование», — добавил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в мэрию Сургута, там сообщили, что о какой-либо конкретике говорить еще рано. Проект на стадии проработки. Мэрия города совместно с окружными властями совместно решают судьбу крупного долгостроя «Газпрома». В правительство округа был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов раскрыл судьбу недостроенного здания «Газпрома». Подрядчику предстоит провести полную ревизию инженерных систем и конструктивов здания, а территорию в этом районе планируют отдать под реализацию программы комплексного развития территории.