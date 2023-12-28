28 декабря 2023

Молодой врач-стоматолог уехал из Перми ради работы в селе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
В день Егор Жильцов может принять порядка 16 пациентов Фото:

Врач-стоматолог Егор Жильцов вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. В апреле этого года 29-летний мужчина трудоустроился в местной ЦРБ. В беседе с URA.RU он рассказал, что очень востребован в глубинке, как специалист, тогда как в краевой столице высокая конкуренция и стоматологические клиники вынуждены бороться за внимание пациентов.

«В Перми очень много стоматологических клиник, поэтому среди них высокая конкуренция. Здесь, в Октябрьском, все по-другому — помощь нужна многим, ко мне выстраивается очередь. В детском отделении ЦРБ у нас работает два стоматолога, а во взрослом — пять, в том числе я. В день я принимаю порядка 16 пациентов», — пояснил Жильцов.

Еще одним фактором, повлиявшим на выбор, стали выплаты, предусмотренные за переезд молодых специалистов в глубинку. Врач добавил, что коллектив больницы и пациенты приняли его хорошо, а уверенности в работе ему придавали опыт работы в стоматологической клинике, полученный во время и после учебы в медвузе.

«Технологии и материалы, которые стоматолог использует в работе, конечно, важны. Да, в Перми в этом смысле выбор больше, но самое главное — это руки стоматолога и его опыт», — заключил Жильцов, добавив, что его примеру коллега, закончившая ПГМУ. Сейчас молодая врач, вместе с Жильцовым, работает детским стоматологом в Октябрьской ЦРБ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач-стоматолог Егор Жильцов вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. В апреле этого года 29-летний мужчина трудоустроился в местной ЦРБ. В беседе с URA.RU он рассказал, что очень востребован в глубинке, как специалист, тогда как в краевой столице высокая конкуренция и стоматологические клиники вынуждены бороться за внимание пациентов. «В Перми очень много стоматологических клиник, поэтому среди них высокая конкуренция. Здесь, в Октябрьском, все по-другому — помощь нужна многим, ко мне выстраивается очередь. В детском отделении ЦРБ у нас работает два стоматолога, а во взрослом — пять, в том числе я. В день я принимаю порядка 16 пациентов», — пояснил Жильцов. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор, стали выплаты, предусмотренные за переезд молодых специалистов в глубинку. Врач добавил, что коллектив больницы и пациенты приняли его хорошо, а уверенности в работе ему придавали опыт работы в стоматологической клинике, полученный во время и после учебы в медвузе. «Технологии и материалы, которые стоматолог использует в работе, конечно, важны. Да, в Перми в этом смысле выбор больше, но самое главное — это руки стоматолога и его опыт», — заключил Жильцов, добавив, что его примеру коллега, закончившая ПГМУ. Сейчас молодая врач, вместе с Жильцовым, работает детским стоматологом в Октябрьской ЦРБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...