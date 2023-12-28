Молодой врач-стоматолог уехал из Перми ради работы в селе

29 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В день Егор Жильцов может принять порядка 16 пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врач-стоматолог Егор Жильцов вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. В апреле этого года 29-летний мужчина трудоустроился в местной ЦРБ. В беседе с URA.RU он рассказал, что очень востребован в глубинке, как специалист, тогда как в краевой столице высокая конкуренция и стоматологические клиники вынуждены бороться за внимание пациентов. «В Перми очень много стоматологических клиник, поэтому среди них высокая конкуренция. Здесь, в Октябрьском, все по-другому — помощь нужна многим, ко мне выстраивается очередь. В детском отделении ЦРБ у нас работает два стоматолога, а во взрослом — пять, в том числе я. В день я принимаю порядка 16 пациентов», — пояснил Жильцов. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор, стали выплаты, предусмотренные за переезд молодых специалистов в глубинку. Врач добавил, что коллектив больницы и пациенты приняли его хорошо, а уверенности в работе ему придавали опыт работы в стоматологической клинике, полученный во время и после учебы в медвузе. «Технологии и материалы, которые стоматолог использует в работе, конечно, важны. Да, в Перми в этом смысле выбор больше, но самое главное — это руки стоматолога и его опыт», — заключил Жильцов, добавив, что его примеру коллега, закончившая ПГМУ. Сейчас молодая врач, вместе с Жильцовым, работает детским стоматологом в Октябрьской ЦРБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач-стоматолог Егор Жильцов вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. В апреле этого года 29-летний мужчина трудоустроился в местной ЦРБ. В беседе с URA.RU он рассказал, что очень востребован в глубинке, как специалист, тогда как в краевой столице высокая конкуренция и стоматологические клиники вынуждены бороться за внимание пациентов. «В Перми очень много стоматологических клиник, поэтому среди них высокая конкуренция. Здесь, в Октябрьском, все по-другому — помощь нужна многим, ко мне выстраивается очередь. В детском отделении ЦРБ у нас работает два стоматолога, а во взрослом — пять, в том числе я. В день я принимаю порядка 16 пациентов», — пояснил Жильцов. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор, стали выплаты, предусмотренные за переезд молодых специалистов в глубинку. Врач добавил, что коллектив больницы и пациенты приняли его хорошо, а уверенности в работе ему придавали опыт работы в стоматологической клинике, полученный во время и после учебы в медвузе. «Технологии и материалы, которые стоматолог использует в работе, конечно, важны. Да, в Перми в этом смысле выбор больше, но самое главное — это руки стоматолога и его опыт», — заключил Жильцов, добавив, что его примеру коллега, закончившая ПГМУ. Сейчас молодая врач, вместе с Жильцовым, работает детским стоматологом в Октябрьской ЦРБ.