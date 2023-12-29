29 декабря 2023
28 декабря 2023

В Салехарде отменили занятия для школьников первой смены

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Утром 30 декабря порывы ветра составили 18 метров в секунду Фото:

В Салехарде (ЯНАО) для школьников первой смены с 1-й по 5-й класс отменены занятия. Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард».

«Внимание! Отмена занятий школьников 1-й смены: 1-5 класс», — говорится в сообщении.

Школьники остались дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 30 декабря в Салехарде температура воздуха составляла -15 градусов, а сильный ветер дул со скоростью 18 метров в секунду.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали в последние дни декабря метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов.

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В Салехарде (ЯНАО) для школьников первой смены с 1-й по 5-й класс отменены занятия. Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард». «Внимание! Отмена занятий школьников 1-й смены: 1-5 класс», — говорится в сообщении. Школьники остались дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 30 декабря в Салехарде температура воздуха составляла -15 градусов, а сильный ветер дул со скоростью 18 метров в секунду. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали в последние дни декабря метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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