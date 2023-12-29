В Салехарде отменили занятия для школьников первой смены

30 декабря 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Утром 30 декабря порывы ветра составили 18 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) для школьников первой смены с 1-й по 5-й класс отменены занятия. Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард». «Внимание! Отмена занятий школьников 1-й смены: 1-5 класс», — говорится в сообщении. Школьники остались дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 30 декабря в Салехарде температура воздуха составляла -15 градусов, а сильный ветер дул со скоростью 18 метров в секунду. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали в последние дни декабря метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов.

В Салехарде (ЯНАО) для школьников первой смены с 1-й по 5-й класс отменены занятия. Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард». «Внимание! Отмена занятий школьников 1-й смены: 1-5 класс», — говорится в сообщении. Школьники остались дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 30 декабря в Салехарде температура воздуха составляла -15 градусов, а сильный ветер дул со скоростью 18 метров в секунду. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали в последние дни декабря метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов.