В Салехарде отменили занятия для школьников первой смены

В Салехарде (ЯНАО) для школьников первой смены с 1-й по 5-й класс отменены занятия. Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард».
«Внимание! Отмена занятий школьников 1-й смены: 1-5 класс», — говорится в сообщении.
Школьники остались дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 30 декабря в Салехарде температура воздуха составляла -15 градусов, а сильный ветер дул со скоростью 18 метров в секунду.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали в последние дни декабря метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов.
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