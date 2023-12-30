30 декабря 2023

На свердловской трассе в ДТП погибли два водителя иномарок

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Из-за смертельного ДТП движения транспорта ограничено Фото:

На автодороге Белоярский-Асбест (Свердловская область) 31 декабря произошло серьезное ДТП между автомобилями Reno и Volkswagen, водители которых погибли на месте происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На 21 километре автодороги Белоярский-Асбест Асбестовского района произошло столкновение автомобилей Reno и Volkswagen, один из которых совершил выезд на встречную полосу. На месте ДТП погибли оба водителя, еще троим пассажирам автомобилей в настоящий момент медики оказывают необходимую помощь», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Известно, что один из пострадавших является несовершеннолетним. «На данном участке дороги движение транспорта ограничено», — добавили в ведомстве.

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На автодороге Белоярский-Асбест (Свердловская область) 31 декабря произошло серьезное ДТП между автомобилями Reno и Volkswagen, водители которых погибли на месте происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 21 километре автодороги Белоярский-Асбест Асбестовского района произошло столкновение автомобилей Reno и Volkswagen, один из которых совершил выезд на встречную полосу. На месте ДТП погибли оба водителя, еще троим пассажирам автомобилей в настоящий момент медики оказывают необходимую помощь», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Известно, что один из пострадавших является несовершеннолетним. «На данном участке дороги движение транспорта ограничено», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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