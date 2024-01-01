01 января 2024

В Екатеринбург едет британский блогер со своим бестселлером

Блогер Крэйг Эштон представит екатеринбуржцам книгу «Извините, я иностранец»
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, великобритания, флаг великобритании, флаг
Британец покинул родину и обосновался в России Фото:

В новогодние каникулы в Екатеринбург приезжает известный британский блогер Крэйг Эштон. Он представит горожанам свою книгу «Извините, я иностранец». Об этом в своем telegram-канале сообщил сам автор.

«Седьмого [января] я поеду в Екатеринбург! И вот хотел спросить — есть ли читатели в Екатеринбурге, которые бы хотели прийти на встречу со мной? Могу отвечать на вопросы, подписать книгу. Еще — кто-то может посоветовать хорошую баню в Екатеринбурге? И куда надо сходить, в какие музеи», — обратился к горожанам Эштон.

Как пояснил корреспонденту источник, близкий к теме, встреча блогера пройдет 9 января в одной из екатеринбургских библиотек. На ней автор представит свой бестселлер «Извините, я иностранец».

Крэйг Эштон — гражданин Великобритании, но последние годы живет в Санкт-Петербурге. Ранее он рассказывал в СМИ, что влюбился в Россию, в историю и культуру страны.

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В новогодние каникулы в Екатеринбург приезжает известный британский блогер Крэйг Эштон. Он представит горожанам свою книгу «Извините, я иностранец». Об этом в своем telegram-канале сообщил сам автор. «Седьмого [января] я поеду в Екатеринбург! И вот хотел спросить — есть ли читатели в Екатеринбурге, которые бы хотели прийти на встречу со мной? Могу отвечать на вопросы, подписать книгу. Еще — кто-то может посоветовать хорошую баню в Екатеринбурге? И куда надо сходить, в какие музеи», — обратился к горожанам Эштон. Как пояснил корреспонденту источник, близкий к теме, встреча блогера пройдет 9 января в одной из екатеринбургских библиотек. На ней автор представит свой бестселлер «Извините, я иностранец». Крэйг Эштон — гражданин Великобритании, но последние годы живет в Санкт-Петербурге. Ранее он рассказывал в СМИ, что влюбился в Россию, в историю и культуру страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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