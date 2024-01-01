В Екатеринбург едет британский блогер со своим бестселлером

В новогодние каникулы в Екатеринбург приезжает известный британский блогер Крэйг Эштон. Он представит горожанам свою книгу «Извините, я иностранец». Об этом в своем telegram-канале сообщил сам автор.
«Седьмого [января] я поеду в Екатеринбург! И вот хотел спросить — есть ли читатели в Екатеринбурге, которые бы хотели прийти на встречу со мной? Могу отвечать на вопросы, подписать книгу. Еще — кто-то может посоветовать хорошую баню в Екатеринбурге? И куда надо сходить, в какие музеи», — обратился к горожанам Эштон.
Как пояснил корреспонденту источник, близкий к теме, встреча блогера пройдет 9 января в одной из екатеринбургских библиотек. На ней автор представит свой бестселлер «Извините, я иностранец».
Крэйг Эштон — гражданин Великобритании, но последние годы живет в Санкт-Петербурге. Ранее он рассказывал в СМИ, что влюбился в Россию, в историю и культуру страны.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.