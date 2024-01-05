05 января 2024

Гладков: украинские военные обстреливают Шебекино. Скрин

Гладков: украинские военные обстреливают Шебекино. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво
ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область, на этот раз город Шебекино. Информация об этом разошлась по местным telegram-каналам. Первыми об этом написали Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — рекомендует РСЧС.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшего доставляют в больницу, ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

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ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область, на этот раз город Шебекино. Информация об этом разошлась по местным telegram-каналам. Первыми об этом написали Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — рекомендует РСЧС. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшего доставляют в больницу, ему будет оказана необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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