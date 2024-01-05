ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область, на этот раз город Шебекино. Информация об этом разошлась по местным telegram-каналам. Первыми об этом написали Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — рекомендует РСЧС.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшего доставляют в больницу, ему будет оказана необходимая медицинская помощь.
ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область, на этот раз город Шебекино. Информация об этом разошлась по местным telegram-каналам. Первыми об этом написали Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — рекомендует РСЧС. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшего доставляют в больницу, ему будет оказана необходимая медицинская помощь.