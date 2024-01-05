05 января 2024

В Тюмени в ДТП пострадал 61-летний водитель большегруза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск Фото:

На 293-м километре трассы Тюмень — Омск произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель «КамАЗа», сообщило ГИБДД по Тюменской области.

«Автомобили „Богдан“, „КамАЗ“ и „Скания“ столкнулись сегодня около полудня на 293-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск под Ишимом. <…> В аварии пострадал 61-летний водитель „КамАЗа“, житель города Омск», — написало ведомство в своем telegram-канале.

В легковом автомобиле находилась семья из Нижнего Тагила с 9-летним ребенком. Предварительно, люди не пострадали. Водитель «Скании» на момент происшествия отходил в магазин.

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На 293-м километре трассы Тюмень — Омск произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель «КамАЗа», сообщило ГИБДД по Тюменской области. «Автомобили „Богдан“, „КамАЗ“ и „Скания“ столкнулись сегодня около полудня на 293-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск под Ишимом. <…> В аварии пострадал 61-летний водитель „КамАЗа“, житель города Омск», — написало ведомство в своем telegram-канале. В легковом автомобиле находилась семья из Нижнего Тагила с 9-летним ребенком. Предварительно, люди не пострадали. Водитель «Скании» на момент происшествия отходил в магазин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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