ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск
На 293-м километре трассы Тюмень — Омск произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель «КамАЗа», сообщило ГИБДД по Тюменской области.
«Автомобили „Богдан“, „КамАЗ“ и „Скания“ столкнулись сегодня около полудня на 293-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск под Ишимом. <…> В аварии пострадал 61-летний водитель „КамАЗа“, житель города Омск», — написало ведомство в своем telegram-канале.
В легковом автомобиле находилась семья из Нижнего Тагила с 9-летним ребенком. Предварительно, люди не пострадали. Водитель «Скании» на момент происшествия отходил в магазин.
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