В Тюменской области реализовали инвестиционные проекты на десятки млрд рублей

12 января 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

В Тюменской области большую часть проектов реализуют в жилой сфере Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили аналитики компании «ТендерПро». «Значительную часть инвестиционных проектов коммерческие предприятия реализуют в жилой сфере (37,5% от всех объектов) и энергетике (16,7%), а также в промышленности (21,1%)», — рассказали аналитики РБК Тюмень. По сравнению с 2022 годом число таких проектов в регионе выросло на 20%. На Тюменскую область приходится 19% от общего числа проектов во всем Уральском федеральном округе. Лидером среди всех стала Свердловская область. В ней этот показатель равен 42%. В прошлом году план по заключению контрактов для реализации национальных проектов был выполнен почти на 100%. Отмечается, что финансирование из регионального бюджета выполнено на 47,2%, из федерального — на 49,2%. Губернатор региона Александр Моор заявил, что область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили аналитики компании «ТендерПро». «Значительную часть инвестиционных проектов коммерческие предприятия реализуют в жилой сфере (37,5% от всех объектов) и энергетике (16,7%), а также в промышленности (21,1%)», — рассказали аналитики РБК Тюмень. По сравнению с 2022 годом число таких проектов в регионе выросло на 20%. На Тюменскую область приходится 19% от общего числа проектов во всем Уральском федеральном округе. Лидером среди всех стала Свердловская область. В ней этот показатель равен 42%. В прошлом году план по заключению контрактов для реализации национальных проектов был выполнен почти на 100%. Отмечается, что финансирование из регионального бюджета выполнено на 47,2%, из федерального — на 49,2%. Губернатор региона Александр Моор заявил, что область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».