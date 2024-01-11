В Тюменской области реализовали инвестиционные проекты на десятки млрд рублей

В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили аналитики компании «ТендерПро».
«Значительную часть инвестиционных проектов коммерческие предприятия реализуют в жилой сфере (37,5% от всех объектов) и энергетике (16,7%), а также в промышленности (21,1%)», — рассказали аналитики РБК Тюмень. По сравнению с 2022 годом число таких проектов в регионе выросло на 20%.
На Тюменскую область приходится 19% от общего числа проектов во всем Уральском федеральном округе. Лидером среди всех стала Свердловская область. В ней этот показатель равен 42%.
В прошлом году план по заключению контрактов для реализации национальных проектов был выполнен почти на 100%. Отмечается, что финансирование из регионального бюджета выполнено на 47,2%, из федерального — на 49,2%. Губернатор региона Александр Моор заявил, что область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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