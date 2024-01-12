Общество Транспорт В Перми появились бесплатные автомобили для сдающих на права 13 января 2024 в 02:34 Размер текста - 17 + Пермякам дают бесплатные машины, чтобы сдать экзамен на права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У Пермяков появилась возможность воспользоваться бесплатным автомобилем для сдачи практического экзамена на водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по городу Перми. «На сегодняшний день в подразделении РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми имеется один автомобиль марки Lada Granta с механической коробкой передач. Кроме того, каждую среду и субботу предоставляется возможность сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач», — передает издание «В курсе.ру» со ссылкой на информацию представителей Госавтоинспекции. Машины предоставляются бесплатно. Ранее представители автошкол в Перми рассказали об оттоке клиентов. Они считают, что это происходит из-за сложной ситуации в экономике. У Пермяков появилась возможность воспользоваться бесплатным автомобилем для сдачи практического экзамена на водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по городу Перми. «На сегодняшний день в подразделении РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми имеется один автомобиль марки Lada Granta с механической коробкой передач. Кроме того, каждую среду и субботу предоставляется возможность сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач», — передает издание «В курсе.ру» со ссылкой на информацию представителей Госавтоинспекции. Машины предоставляются бесплатно. Ранее представители автошкол в Перми рассказали об оттоке клиентов. Они считают, что это происходит из-за сложной ситуации в экономике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям