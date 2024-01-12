12 января 2024
11 января 2024

В Перми появились бесплатные автомобили для сдающих на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам дают бесплатные машины, чтобы сдать экзамен на права Фото:

У Пермяков появилась возможность воспользоваться бесплатным автомобилем для сдачи практического экзамена на водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по городу Перми.

«На сегодняшний день в подразделении РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми имеется один автомобиль марки Lada Granta с механической коробкой передач. Кроме того, каждую среду и субботу предоставляется возможность сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач», — передает издание «В курсе.ру» со ссылкой на информацию представителей Госавтоинспекции. Машины предоставляются бесплатно.

Ранее представители автошкол в Перми рассказали об оттоке клиентов. Они считают, что это происходит из-за сложной ситуации в экономике.

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У Пермяков появилась возможность воспользоваться бесплатным автомобилем для сдачи практического экзамена на водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по городу Перми. «На сегодняшний день в подразделении РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми имеется один автомобиль марки Lada Granta с механической коробкой передач. Кроме того, каждую среду и субботу предоставляется возможность сдачи экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач», — передает издание «В курсе.ру» со ссылкой на информацию представителей Госавтоинспекции. Машины предоставляются бесплатно. Ранее представители автошкол в Перми рассказали об оттоке клиентов. Они считают, что это происходит из-за сложной ситуации в экономике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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