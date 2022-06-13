После 24 февраля звонки в пермские автошколы, практически, прекратились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

О большом оттоке клиентов рассказали в пермских школах, которые обучают вождению. Опрос проводили сотрудники РБК Пермь. Весна, как правило, является сезоном высокой активности в таких организациях. Но, согласно данным статистики, число желающих обучиться вождению, в сравнении с весной прошлого года упало, приблизительно, на 40 процентов.

«В июне динамика начинает выравниваться, но это все равно не те объемы, которые были в прошлом году. Март и апрель — высокий сезон, но звонков практически не было», — слова замдиректора центральной автошколы Арсена Аракеляна опубликованы на сайте СМИ.

Причин у такого явления может быть несколько. Но в первую очередь эксперты связывают это с непростой экономической ситуацией. «Люди не знали, что будет дальше, поэтому поставили на паузу обучение вождению».

«Клиентов практически нет. Даже пока прогноз не можем дать, люди напуганы ценами на ТС, на ГСМ, на запчасти», — рассказала собеседник РБК — руководитель пермского филиала автошколы «Леди-моторс» Анна Полянина.

О том, что в РФ за первые четыре месяца текущего года производство автомобилей сократилось почти в два раза, URA.RU писало ранее. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что, в свою очередь, привело к росту цен на ТС, расходники и комплектующие. Автоэксперты отметили, что на смену западным автомобильным брендам в Россию придут китайские машины. Кроме того, агентство сообщало, что премиальные китайские авто не будут пользоваться ажиотажным спросом в Пермском крае в случае ухода с рынка крупнейших европейских брендов.

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