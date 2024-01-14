В ЯНАО жильцы дома, которым интересуется Бастрыкин, получат новый лифт

Глава СУ СКР по ЯНАО Егоров провел встречу с жителями в Новом Уренгое

15 января 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое жильцам дома, оставшимся без лифта из-за санкций, проведут его замену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) руководитель регионального СУ СКР генерал Андрей Егоров провел встречу с жильцами дома, которые пожаловались председателю ведомства Александру Бастрыкину на нарушение их прав. В доме три года не работает лифт, но в настоящее время достигнута договоренность о его замене, сообщает пресс-служба ведомства. «На личный прием к главе регионального СУ СКР обратилась группа жильцов дома по улице Комсомольской. Граждане сообщили, что на протяжении трех лет в их шестиэтажном доме не функционирует лифт, что затрудняет подъем и спуск к месту проживания имеющих инвалидность граждан. Достигнута договоренность с администрацией Нового Уренгоя о замене лифта в кратчайшие сроки», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Прием жителей прошел 13 января. В ходе личного приема, начальник Новоуренгойского следственного отдела Владислав Храмов доложил, что управляющей компанией проведен комиссионный отбор на оказание услуг по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, а замена лифта состоится в ближайшее время. Проблемы с лифтом в доме по улице Комсомольской начались еще в 2021 году. Жильцам предлагали сделать замену оборудования на условиях софинансирования, но они не смогли собрать определенную сумму. После введения санкций против РФ со стороны западных стран возникли проблемы с поставкой необходимых комплектующих, так как лифт произведен в Испании. В 2023 году жители стали жаловаться на проблему в социальных сетях. Ситуация дошла до Бастрыкина, который поручил Егорову разобраться в проблеме жильцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) руководитель регионального СУ СКР генерал Андрей Егоров провел встречу с жильцами дома, которые пожаловались председателю ведомства Александру Бастрыкину на нарушение их прав. В доме три года не работает лифт, но в настоящее время достигнута договоренность о его замене, сообщает пресс-служба ведомства. «На личный прием к главе регионального СУ СКР обратилась группа жильцов дома по улице Комсомольской. Граждане сообщили, что на протяжении трех лет в их шестиэтажном доме не функционирует лифт, что затрудняет подъем и спуск к месту проживания имеющих инвалидность граждан. Достигнута договоренность с администрацией Нового Уренгоя о замене лифта в кратчайшие сроки», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Прием жителей прошел 13 января. В ходе личного приема, начальник Новоуренгойского следственного отдела Владислав Храмов доложил, что управляющей компанией проведен комиссионный отбор на оказание услуг по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, а замена лифта состоится в ближайшее время. Проблемы с лифтом в доме по улице Комсомольской начались еще в 2021 году. Жильцам предлагали сделать замену оборудования на условиях софинансирования, но они не смогли собрать определенную сумму. После введения санкций против РФ со стороны западных стран возникли проблемы с поставкой необходимых комплектующих, так как лифт произведен в Испании. В 2023 году жители стали жаловаться на проблему в социальных сетях. Ситуация дошла до Бастрыкина, который поручил Егорову разобраться в проблеме жильцов.