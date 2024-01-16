Путин: трудно растить детей там, где общие туалеты для мальчиков и девочек

Путин заявил о желании многих уехавших россиян вернуться на родину
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин пообещал сохранить традиционные ценности в России Фото:

Количество россиян, уехавших за границу, но желающих вернуться на родину, растет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24».

По мнению российского лидера, не последнюю роль в этом играет приверженность страны традиционным ценностям. «Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. Это стало уже вещью бытовой, обыденной. Очень трудно там жить людям с традиционными нормальными человеческими ценностями», — заметил Путин. Он подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы сохранять эти ценности и культурный код страны.

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Количество россиян, уехавших за границу, но желающих вернуться на родину, растет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24». По мнению российского лидера, не последнюю роль в этом играет приверженность страны традиционным ценностям. «Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. Это стало уже вещью бытовой, обыденной. Очень трудно там жить людям с традиционными нормальными человеческими ценностями», — заметил Путин. Он подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы сохранять эти ценности и культурный код страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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