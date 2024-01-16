Путин: трудно растить детей там, где общие туалеты для мальчиков и девочек

Путин заявил о желании многих уехавших россиян вернуться на родину

16 января 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Путин пообещал сохранить традиционные ценности в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Количество россиян, уехавших за границу, но желающих вернуться на родину, растет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24». По мнению российского лидера, не последнюю роль в этом играет приверженность страны традиционным ценностям. «Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. Это стало уже вещью бытовой, обыденной. Очень трудно там жить людям с традиционными нормальными человеческими ценностями», — заметил Путин. Он подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы сохранять эти ценности и культурный код страны.

Количество россиян, уехавших за границу, но желающих вернуться на родину, растет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24». По мнению российского лидера, не последнюю роль в этом играет приверженность страны традиционным ценностям. «Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. Это стало уже вещью бытовой, обыденной. Очень трудно там жить людям с традиционными нормальными человеческими ценностями», — заметил Путин. Он подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы сохранять эти ценности и культурный код страны.