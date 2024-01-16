16 января 2024

Тюменского рабочего, которого унесло по трубам, ищут на берегу озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Фортум. Челябинск., тэц3, резервуар
Тюменский рабочий упал в резервуар 16 января Фото:

Тюменские спасатели ищут рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, в здании и на берегу озера Прорва. Об этом рассказал очевидец.

«В Копытова находятся очистные сооружения канализации. Значит рабочий упал в канализационные стоки. Но там несколько вариантов приемных камер. Первая — на входе в сооружениях, куда приходят все стоки города. Если бы он упал там, то тело бы уплыло в цех решеток. <…> Но приемные камеры есть на каждом этапе очистки», — пояснил эксперт журналистам 72.RU. Он также добавил, что на последнем этапе идет сброс в старицу Туры — озеро Прорва. Несколько часов проходит от попадания стоков на сооружения до их сброса в реку.

В районе Копытова вечером 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Личность пострадавшего устанавливается. По словам собеседника URA.RU, у рабочего в такой ситуации нет шансов выжить.

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Тюменские спасатели ищут рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, в здании и на берегу озера Прорва. Об этом рассказал очевидец. «В Копытова находятся очистные сооружения канализации. Значит рабочий упал в канализационные стоки. Но там несколько вариантов приемных камер. Первая — на входе в сооружениях, куда приходят все стоки города. Если бы он упал там, то тело бы уплыло в цех решеток. <…> Но приемные камеры есть на каждом этапе очистки», — пояснил эксперт журналистам 72.RU. Он также добавил, что на последнем этапе идет сброс в старицу Туры — озеро Прорва. Несколько часов проходит от попадания стоков на сооружения до их сброса в реку. В районе Копытова вечером 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Личность пострадавшего устанавливается. По словам собеседника URA.RU, у рабочего в такой ситуации нет шансов выжить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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