16 января 2024

В Крещение на объездной дороге Тюмени снизят скорость движения машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость движения автомобилей будет снижена на 25-км объездной дороги Тюмени Фото:

На 25-м километре объездной дороги Тюмени из-за крещенских купаний 18 и 19 января будет временно снижена скорость движения автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области.

«18 и 19 января, в дни проведения крещенских купаний, будут введены ограничения скоростного режима на автомобильной дороге Обход Тюмени (25-26 км) до 50 км/ч. Озеро Липовое на 25-м км объездной дороги — одно из трех официальных мест купания в Тюмени. Во время празднования Крещения Господня возле него прогнозируется скопление автомобилей. Введение временного ограничения скорости повысит безопасность маневров на данном участке дороги», — указано в сообщении ГУС Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени определили три площадки, где пройдут крещенские купания. По данным городской администрации, основная локация будет расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка — на Липовом озере, еще одна — в жилом микрорайоне Антипино. Тюменские медики рассказали URA.RU, как подготовиться к участию в крещенских купаниях, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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На 25-м километре объездной дороги Тюмени из-за крещенских купаний 18 и 19 января будет временно снижена скорость движения автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области. «18 и 19 января, в дни проведения крещенских купаний, будут введены ограничения скоростного режима на автомобильной дороге Обход Тюмени (25-26 км) до 50 км/ч. Озеро Липовое на 25-м км объездной дороги — одно из трех официальных мест купания в Тюмени. Во время празднования Крещения Господня возле него прогнозируется скопление автомобилей. Введение временного ограничения скорости повысит безопасность маневров на данном участке дороги», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени определили три площадки, где пройдут крещенские купания. По данным городской администрации, основная локация будет расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка — на Липовом озере, еще одна — в жилом микрорайоне Антипино. Тюменские медики рассказали URA.RU, как подготовиться к участию в крещенских купаниях, чтобы избежать проблем со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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