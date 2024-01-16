В Крещение на объездной дороге Тюмени снизят скорость движения машин

17 января 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Скорость движения автомобилей будет снижена на 25-км объездной дороги Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 25-м километре объездной дороги Тюмени из-за крещенских купаний 18 и 19 января будет временно снижена скорость движения автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области. «18 и 19 января, в дни проведения крещенских купаний, будут введены ограничения скоростного режима на автомобильной дороге Обход Тюмени (25-26 км) до 50 км/ч. Озеро Липовое на 25-м км объездной дороги — одно из трех официальных мест купания в Тюмени. Во время празднования Крещения Господня возле него прогнозируется скопление автомобилей. Введение временного ограничения скорости повысит безопасность маневров на данном участке дороги», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени определили три площадки, где пройдут крещенские купания. По данным городской администрации, основная локация будет расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка — на Липовом озере, еще одна — в жилом микрорайоне Антипино. Тюменские медики рассказали URA.RU, как подготовиться к участию в крещенских купаниях, чтобы избежать проблем со здоровьем.

На 25-м километре объездной дороги Тюмени из-за крещенских купаний 18 и 19 января будет временно снижена скорость движения автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области. «18 и 19 января, в дни проведения крещенских купаний, будут введены ограничения скоростного режима на автомобильной дороге Обход Тюмени (25-26 км) до 50 км/ч. Озеро Липовое на 25-м км объездной дороги — одно из трех официальных мест купания в Тюмени. Во время празднования Крещения Господня возле него прогнозируется скопление автомобилей. Введение временного ограничения скорости повысит безопасность маневров на данном участке дороги», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени определили три площадки, где пройдут крещенские купания. По данным городской администрации, основная локация будет расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка — на Липовом озере, еще одна — в жилом микрорайоне Антипино. Тюменские медики рассказали URA.RU, как подготовиться к участию в крещенских купаниях, чтобы избежать проблем со здоровьем.