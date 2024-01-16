Тюменское правительство спорит с Роснефтью из-за экологии

Департамент лесного комплекса Тюменской области выступил с иском против тюменской компании «РН-Уватнефтегаз», которая является частью структуры ПАО «НК «Роснефть». Иск зарегистрирован в электронной картотеке арбитражных дел, сообщается на портале «Электронное правосудие».
«Иск А70-220/2024, истец — департамент лесного комплекса Тюменской области. Ответчик — ООО „РН-Уватнефтегаз“. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в работу, его суть пока не раскрывается», — говорится в карточке дела, размещенной на портале.
Система СБИС сообщает, что иск касается экологических споров. Также известно, что это уже не первый спорт с региональным департаментом лесного комплекса. Предыдущий, сумма которого превышает пять млн рублей, приостановлен в первой инстанции с марта 2023 года.
URA.RU направило запросы руководству компании и в правительство Тюменской области. Ранее агентство сообщало, что тюменскую «дочку» «Роснефти» обязали заплатить 140 млн рублей за ущерб, нанесенный природе области после разлива нефти.
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