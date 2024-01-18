Генпрокуратура проверила больницу, на которую тюменцы жаловались Путину

После жалоб пациентов Генпрокуратура проверила больницу в Армизонском районе

19 января 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Тюменцы пожаловались на то, что в Армизонской районной больнице не хватает врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с дефицитом кадров в Армизонской районной больнице (Тюменская область, Армизонский район). Об этом сообщает официальным сайт ведомства. В декабре 2023 года местные жители записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что в медучреждении не хватает врачей. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации взял на личный контроль публикацию средств массовой информации по вопросу доступности для населения Армизонского района Тюменской области медицинской помощи. По его поручению организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов региональных подразделений ТФОМС и Росздравнадзора», — указано на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Там добавили, что из-за дефицита кадров в медицинском учреждении главному врачу ГБУЗ ТО «Областная больница № 4», на балансе которой находится Армизонская районная больница, внесено представление. Областным департаментом здравоохранения была организована выездная работа врачей. По вторникам и четвергам прием в Армизонской районной больнице проводят такие специалисты, как невролог, кардиолог, уролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и врач УЗИ. Также в медучреждении заменят эндоскопическое и рентгенологическое оборудование. Ранее агентство писало о том, что жители Армизонского района записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на кадровый дефицит в местной больнице. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в медучреждении пройдет капитальный ремонт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с дефицитом кадров в Армизонской районной больнице (Тюменская область, Армизонский район). Об этом сообщает официальным сайт ведомства. В декабре 2023 года местные жители записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что в медучреждении не хватает врачей. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации взял на личный контроль публикацию средств массовой информации по вопросу доступности для населения Армизонского района Тюменской области медицинской помощи. По его поручению организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов региональных подразделений ТФОМС и Росздравнадзора», — указано на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Там добавили, что из-за дефицита кадров в медицинском учреждении главному врачу ГБУЗ ТО «Областная больница № 4», на балансе которой находится Армизонская районная больница, внесено представление. Областным департаментом здравоохранения была организована выездная работа врачей. По вторникам и четвергам прием в Армизонской районной больнице проводят такие специалисты, как невролог, кардиолог, уролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и врач УЗИ. Также в медучреждении заменят эндоскопическое и рентгенологическое оборудование. Ранее агентство писало о том, что жители Армизонского района записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на кадровый дефицит в местной больнице. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в медучреждении пройдет капитальный ремонт.