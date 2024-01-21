Происшествия Военные в Севастополе применили табельные средства маскировки 21 января 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + В Севастополе объявлена воздушная тревога Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также в районе Севастопольской бухты наблюдается дым. По словам Развожаева, это военные используют табельные средства маскировки. Других подробностей губернатор не сообщил. В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также в районе Севастопольской бухты наблюдается дым. По словам Развожаева, это военные используют табельные средства маскировки. Других подробностей губернатор не сообщил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям