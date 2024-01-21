Военные в Севастополе применили табельные средства маскировки

В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также в районе Севастопольской бухты наблюдается дым. По словам Развожаева, это военные используют табельные средства маскировки. Других подробностей губернатор не сообщил.
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