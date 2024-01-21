Военные в Севастополе применили табельные средства маскировки

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В Севастополе объявлена воздушная тревога Фото:

В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также в районе Севастопольской бухты наблюдается дым. По словам Развожаева, это военные используют табельные средства маскировки. Других подробностей губернатор не сообщил.

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также в районе Севастопольской бухты наблюдается дым. По словам Развожаева, это военные используют табельные средства маскировки. Других подробностей губернатор не сообщил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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