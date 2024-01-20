Губернатор Моор прокомментировал трагедию в Донецке

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел Донецка варварским террористическим актом, которому нет оправданий. Свое мнение о трагедии он выразил в соцсети.
«ВСУ нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Донецка. Погибли ни в чем неповинные мирные жители. Нет никаких оправданий этому варварскому террористическому акту», — поделился Моор в своем telegram-канале.
Губернатор пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. От лица тюменцев и от себя лично Моор выразил соболезнования родственникам погибших.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также осудил нападение ВСУ на мирных жителей Донецка. Он назвал это чудовищным преступлением против мирных жителей и добавил, что Ямал поддерживает Донбасс и всегда готов оказать помощь и поддержку.
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