20 января 2024
19 января 2024

Губернатор Моор прокомментировал трагедию в Донецке

Моор: ракетный удар по Донецку — варварский террористический акт
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Моор выразил соболезнования родным и близким погибших Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел Донецка варварским террористическим актом, которому нет оправданий. Свое мнение о трагедии он выразил в соцсети.

«ВСУ нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Донецка. Погибли ни в чем неповинные мирные жители. Нет никаких оправданий этому варварскому террористическому акту», — поделился Моор в своем telegram-канале.

Губернатор пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. От лица тюменцев и от себя лично Моор выразил соболезнования родственникам погибших.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также осудил нападение ВСУ на мирных жителей Донецка. Он назвал это чудовищным преступлением против мирных жителей и добавил, что Ямал поддерживает Донбасс и всегда готов оказать помощь и поддержку.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел Донецка варварским террористическим актом, которому нет оправданий. Свое мнение о трагедии он выразил в соцсети. «ВСУ нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Донецка. Погибли ни в чем неповинные мирные жители. Нет никаких оправданий этому варварскому террористическому акту», — поделился Моор в своем telegram-канале. Губернатор пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. От лица тюменцев и от себя лично Моор выразил соболезнования родственникам погибших. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов также осудил нападение ВСУ на мирных жителей Донецка. Он назвал это чудовищным преступлением против мирных жителей и добавил, что Ямал поддерживает Донбасс и всегда готов оказать помощь и поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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