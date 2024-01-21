21 января 2024

Семь человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, неотложная помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2, скорая помошь
Все пострадавшие госпитализированы Фото:

В городе Каспийске (Дагестан) семь человек отравились угарным газом вечером 21 января. По информации городских властей, все доставлены в медучреждение, а семилетний ребенок находится в реанимации.

«В 20:50 поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом „Отравление угарным газом“ в терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийск госпитализированы семь человек. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию», — сообщается в telegram-канале мэрии Каспийска.

Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасатели выехали на место ЧП. В ходе осмотра ими было установлено, что в доме с нарушениями установлено газовое оборудование.

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В городе Каспийске (Дагестан) семь человек отравились угарным газом вечером 21 января. По информации городских властей, все доставлены в медучреждение, а семилетний ребенок находится в реанимации. «В 20:50 поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом „Отравление угарным газом“ в терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийск госпитализированы семь человек. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию», — сообщается в telegram-канале мэрии Каспийска. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасатели выехали на место ЧП. В ходе осмотра ими было установлено, что в доме с нарушениями установлено газовое оборудование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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