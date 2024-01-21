Семь человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане

22 января 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Все пострадавшие госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Каспийске (Дагестан) семь человек отравились угарным газом вечером 21 января. По информации городских властей, все доставлены в медучреждение, а семилетний ребенок находится в реанимации. «В 20:50 поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом „Отравление угарным газом“ в терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийск госпитализированы семь человек. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию», — сообщается в telegram-канале мэрии Каспийска. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасатели выехали на место ЧП. В ходе осмотра ими было установлено, что в доме с нарушениями установлено газовое оборудование.

В городе Каспийске (Дагестан) семь человек отравились угарным газом вечером 21 января. По информации городских властей, все доставлены в медучреждение, а семилетний ребенок находится в реанимации. «В 20:50 поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом „Отравление угарным газом“ в терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийск госпитализированы семь человек. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию», — сообщается в telegram-канале мэрии Каспийска. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасатели выехали на место ЧП. В ходе осмотра ими было установлено, что в доме с нарушениями установлено газовое оборудование.