Семь человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане

В городе Каспийске (Дагестан) семь человек отравились угарным газом вечером 21 января. По информации городских властей, все доставлены в медучреждение, а семилетний ребенок находится в реанимации.
«В 20:50 поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом „Отравление угарным газом“ в терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийск госпитализированы семь человек. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию», — сообщается в telegram-канале
Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасатели выехали на место ЧП. В ходе осмотра ими было установлено, что в доме с нарушениями установлено газовое оборудование.
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