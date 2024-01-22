Тюменская прокуратура проверит жалобы на зимник после публикации URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации URA.RU о застрявших машинах на зимнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору с привлечением сотрудников территориального подразделения Госавтоинспекции области организовать проверку соблюдения администрацией Тобольского муниципального района и подрядчиком ООО „СИБИРЬТРАНСЛЕС“, отвечающих за строительство и содержание автозимника, законодательства при содержании дорог в зимний период», — рассказали в ведомстве. Там же добавили, что после проверки будут приняты меры реагирования.
Как ранее писало URA.RU, на зимнике Лайтомак — Тобольск застряли около десяти машин из-за непогоды. По данным очевидцев, в некоторых авто находились дети. Очищать дорогу выехала снегоуборочная техника, а также жители ближайших сел.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.