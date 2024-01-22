Тюменская прокуратура проверит жалобы на зимник после публикации URA.RU

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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
На зимнике Лайтомак — Тобольск застряли около десяти машин из-за непогоды Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации URA.RU о застрявших машинах на зимнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору с привлечением сотрудников территориального подразделения Госавтоинспекции области организовать проверку соблюдения администрацией Тобольского муниципального района и подрядчиком ООО „СИБИРЬТРАНСЛЕС“, отвечающих за строительство и содержание автозимника, законодательства при содержании дорог в зимний период», — рассказали в ведомстве. Там же добавили, что после проверки будут приняты меры реагирования.

Как ранее писало URA.RU, на зимнике Лайтомак — Тобольск застряли около десяти машин из-за непогоды. По данным очевидцев, в некоторых авто находились дети. Очищать дорогу выехала снегоуборочная техника, а также жители ближайших сел.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации URA.RU о застрявших машинах на зимнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору с привлечением сотрудников территориального подразделения Госавтоинспекции области организовать проверку соблюдения администрацией Тобольского муниципального района и подрядчиком ООО „СИБИРЬТРАНСЛЕС“, отвечающих за строительство и содержание автозимника, законодательства при содержании дорог в зимний период», — рассказали в ведомстве. Там же добавили, что после проверки будут приняты меры реагирования. Как ранее писало URA.RU, на зимнике Лайтомак — Тобольск застряли около десяти машин из-за непогоды. По данным очевидцев, в некоторых авто находились дети. Очищать дорогу выехала снегоуборочная техника, а также жители ближайших сел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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