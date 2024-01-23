23 января 2024

Пермские рестораторы массово ищут официантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование дня рождения Дома журналистов. Екатеринбург, накрытый стол, банкет, официант, застолье, пища, повод, еда, обслуживание, прислуга, праздник
Рестораторы обещают платить от 40 до 100 тысяч рублей в месяц Фото:

В пермских ресторанах образовалась острая нехватка официантов. Информацию о поиске кандидатов на эту должность разместили сразу несколько заведений.

«Актуальная вакансия: официант-раннер на постоянную основу. График работы: два через два. Заработная плата от 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении, которое разместила кафе-пекарня «Зерно» в своих социальных сетях.

Также официантов ищут в рестораны «Партизан», «More More», «Особняк», «One гоги» и «Casa Mia», рюмочную «Искра и пламя», в кафе «Сицилийцы». Последние объясняют поиск персонала тем, что руководство решило увеличить штат заведения. В вакансиях на сайте hh.ru эти работодатели указывают заработную плату от 45 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме официантов в эти же заведения, а также в кафе «Garage Healthy Bar» и пекарню «Булошная», требуются повара. Также во многие пермские бары и рюмочные ищут барменов.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Турцию работать официантами. Работодатель обещает платить от 90 до 130 рублей в месяц.

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В пермских ресторанах образовалась острая нехватка официантов. Информацию о поиске кандидатов на эту должность разместили сразу несколько заведений. «Актуальная вакансия: официант-раннер на постоянную основу. График работы: два через два. Заработная плата от 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении, которое разместила кафе-пекарня «Зерно» в своих социальных сетях. Также официантов ищут в рестораны «Партизан», «More More», «Особняк», «One гоги» и «Casa Mia», рюмочную «Искра и пламя», в кафе «Сицилийцы». Последние объясняют поиск персонала тем, что руководство решило увеличить штат заведения. В вакансиях на сайте hh.ru эти работодатели указывают заработную плату от 45 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме официантов в эти же заведения, а также в кафе «Garage Healthy Bar» и пекарню «Булошная», требуются повара. Также во многие пермские бары и рюмочные ищут барменов. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Турцию работать официантами. Работодатель обещает платить от 90 до 130 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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