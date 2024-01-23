Пермские рестораторы массово ищут официантов

24 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Рестораторы обещают платить от 40 до 100 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермских ресторанах образовалась острая нехватка официантов. Информацию о поиске кандидатов на эту должность разместили сразу несколько заведений. «Актуальная вакансия: официант-раннер на постоянную основу. График работы: два через два. Заработная плата от 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении, которое разместила кафе-пекарня «Зерно» в своих социальных сетях. Также официантов ищут в рестораны «Партизан», «More More», «Особняк», «One гоги» и «Casa Mia», рюмочную «Искра и пламя», в кафе «Сицилийцы». Последние объясняют поиск персонала тем, что руководство решило увеличить штат заведения. В вакансиях на сайте hh.ru эти работодатели указывают заработную плату от 45 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме официантов в эти же заведения, а также в кафе «Garage Healthy Bar» и пекарню «Булошная», требуются повара. Также во многие пермские бары и рюмочные ищут барменов. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Турцию работать официантами. Работодатель обещает платить от 90 до 130 рублей в месяц.

В пермских ресторанах образовалась острая нехватка официантов. Информацию о поиске кандидатов на эту должность разместили сразу несколько заведений. «Актуальная вакансия: официант-раннер на постоянную основу. График работы: два через два. Заработная плата от 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении, которое разместила кафе-пекарня «Зерно» в своих социальных сетях. Также официантов ищут в рестораны «Партизан», «More More», «Особняк», «One гоги» и «Casa Mia», рюмочную «Искра и пламя», в кафе «Сицилийцы». Последние объясняют поиск персонала тем, что руководство решило увеличить штат заведения. В вакансиях на сайте hh.ru эти работодатели указывают заработную плату от 45 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме официантов в эти же заведения, а также в кафе «Garage Healthy Bar» и пекарню «Булошная», требуются повара. Также во многие пермские бары и рюмочные ищут барменов. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Турцию работать официантами. Работодатель обещает платить от 90 до 130 рублей в месяц.