24 января 2024

112: в аэропорту Сочи объявили план «Ковер»

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сочи объявили план «Ковер». Об этом сообщил источник telegram-канала 112.

«В аэропорту Сочи введен план „Ковер“», — говорится в сообщении. О причинах введения не сообщается.

Ранее URA.RU подробно рассказывало, что такое план «Ковер», и в каких случаях его объявляют. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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В аэропорту Сочи объявили план «Ковер». Об этом сообщил источник telegram-канала 112. «В аэропорту Сочи введен план „Ковер“», — говорится в сообщении. О причинах введения не сообщается. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что такое план «Ковер», и в каких случаях его объявляют. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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