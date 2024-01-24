112: в аэропорту Сочи объявили план «Ковер»

В аэропорту Сочи объявили план «Ковер». Об этом сообщил источник telegram-канала 112.
«В аэропорту Сочи введен план „Ковер“», — говорится в сообщении. О причинах введения не сообщается.
Ранее URA.RU подробно рассказывало, что такое план «Ковер», и в каких случаях его объявляют. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
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