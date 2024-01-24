112: в аэропорту Сочи объявили план «Ковер»

25 января 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

В аэропорту Сочи объявили план «Ковер». Об этом сообщил источник telegram-канала 112. «В аэропорту Сочи введен план „Ковер“», — говорится в сообщении. О причинах введения не сообщается. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что такое план «Ковер», и в каких случаях его объявляют. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

В аэропорту Сочи объявили план «Ковер». Об этом сообщил источник telegram-канала 112. «В аэропорту Сочи введен план „Ковер“», — говорится в сообщении. О причинах введения не сообщается. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что такое план «Ковер», и в каких случаях его объявляют. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.