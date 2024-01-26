В меню ресторанов Челябинска станут популярными гречка и томаты

26 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Гречневая крупа появится и в составе десертов Фото: Размик Закарян © URA.RU В ресторанах Челябинска в 2024 году станет больше блюд из гречневой крупы и томатов. Появление гречки ожидается даже в десертах, сообщил URA.RU критик Глориан Кински. «В 2024 году окончательно займет свое достойное место гречка. Я не удивлюсь, если мы увидим ее даже в составе десертов. Из овощей станут особо популярны томаты. Для нас это родной продукт, который мы сами выращиваем и с удовольствием потребляем», — сообщил URA.RU Кински. Блюд с гречневой крупой в меню челябинских ресторанов становится больше, отметил критик. Он считает, что в 2024 году продукт окончательно закрепит свои позиции. Притом ресторанная подача таких блюд не претит менталитету челябинцев, привыкших к азиатской лапше «соба» на основе гречневой муки. И без того популярные томаты же, по мнению критика, выйдут на первый план.

В ресторанах Челябинска в 2024 году станет больше блюд из гречневой крупы и томатов. Появление гречки ожидается даже в десертах, сообщил URA.RU критик Глориан Кински. «В 2024 году окончательно займет свое достойное место гречка. Я не удивлюсь, если мы увидим ее даже в составе десертов. Из овощей станут особо популярны томаты. Для нас это родной продукт, который мы сами выращиваем и с удовольствием потребляем», — сообщил URA.RU Кински. Блюд с гречневой крупой в меню челябинских ресторанов становится больше, отметил критик. Он считает, что в 2024 году продукт окончательно закрепит свои позиции. Притом ресторанная подача таких блюд не претит менталитету челябинцев, привыкших к азиатской лапше «соба» на основе гречневой муки. И без того популярные томаты же, по мнению критика, выйдут на первый план.