В зоне СВО погиб тюменский разведчик

В зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ворогушинского поселения (Тобольский район) в соцсети «ВКонтакте».
«Выражаем слова соболезнования родным и близким Муратбакиева Айдара в связи с трагической гибелью Айдара Алимовича 1986 года рождения — участника специальной военной операции. Айдар ушел на СВО в ноябре 2023 года. Проходил службу в звании старший разведчик разведроты. Погиб 1 января 2024 года», — сообщили в группе администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с медсестрой из ЯНАО с позывным «Мурзай», которая погибла на СВО. Похороны прошли 24 января.
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