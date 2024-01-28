28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В зоне СВО погиб тюменский разведчик

В зоне СВО погиб уроженец Тюменской области Муратбакиев
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Мужчина погиб 1 января 2024 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ворогушинского поселения (Тобольский район) в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаем слова соболезнования родным и близким Муратбакиева Айдара в связи с трагической гибелью Айдара Алимовича 1986 года рождения — участника специальной военной операции. Айдар ушел на СВО в ноябре 2023 года. Проходил службу в звании старший разведчик разведроты. Погиб 1 января 2024 года», — сообщили в группе администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с медсестрой из ЯНАО с позывным «Мурзай», которая погибла на СВО. Похороны прошли 24 января.

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В зоне спецоперации погиб разведчик из Тюменской области. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ворогушинского поселения (Тобольский район) в соцсети «ВКонтакте». «Выражаем слова соболезнования родным и близким Муратбакиева Айдара в связи с трагической гибелью Айдара Алимовича 1986 года рождения — участника специальной военной операции. Айдар ушел на СВО в ноябре 2023 года. Проходил службу в звании старший разведчик разведроты. Погиб 1 января 2024 года», — сообщили в группе администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с медсестрой из ЯНАО с позывным «Мурзай», которая погибла на СВО. Похороны прошли 24 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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