Координационный центр российских доменов прокомментировал проблемы с Интернетом

В данный момент координационный центр доменов.RU/.РФ работает над устранением проблемы, из-за которой обрушилась работа Интернета. Об этом сообщил директор центра Андрей Воробьев. Ранее жители России сообщили о сбоях в Сети.
«Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», — сказал Воробьев. Его слова передает издание «Фонтанка».
Координационный центр доменов.RU/.РФ — это администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ. Ранее жители по всей России пожаловались на глобальный сбой в работе Интернета. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО.
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