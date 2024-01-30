Координационный центр российских доменов прокомментировал проблемы с Интернетом

Координационный центр российских доменов заявил, что работает со сбоями в Сети
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Проблемы с Интернетом пытаются устранить, заявил Андрей Воробьев Фото:

В данный момент координационный центр доменов.RU/.РФ работает над устранением проблемы, из-за которой обрушилась работа Интернета. Об этом сообщил директор центра Андрей Воробьев. Ранее жители России сообщили о сбоях в Сети.

«Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», — сказал Воробьев. Его слова передает издание «Фонтанка».

Координационный центр доменов.RU/.РФ — это администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ. Ранее жители по всей России пожаловались на глобальный сбой в работе Интернета. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

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В данный момент координационный центр доменов.RU/.РФ работает над устранением проблемы, из-за которой обрушилась работа Интернета. Об этом сообщил директор центра Андрей Воробьев. Ранее жители России сообщили о сбоях в Сети. «Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», — сказал Воробьев. Его слова передает издание «Фонтанка». Координационный центр доменов.RU/.РФ — это администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ. Ранее жители по всей России пожаловались на глобальный сбой в работе Интернета. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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