В Перми бывший заключенный пытался поджечь кафе «коктейлем Молотова»

31 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Мужчина бросил в здание кафе четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Пермского округа, который был ранее судим, пытался сжечь кафе. Он бросил бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ноябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился владелец одного из местных кафе. Он сообщил, что неизвестный пытался поджечь заведение. В темное время суток подошел к кафе и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в итоге злоумышленнику удалось поджечь одну стену. Ущерб оценили в 17 млн рублей. Мужчина признал свою вину и сообщил, что сделал это из-за неприязни к владельцу кафе. Поджигателя посадили под домашний арест, а дело направили в суд.

Житель Пермского округа, который был ранее судим, пытался сжечь кафе. Он бросил бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ноябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился владелец одного из местных кафе. Он сообщил, что неизвестный пытался поджечь заведение. В темное время суток подошел к кафе и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в итоге злоумышленнику удалось поджечь одну стену. Ущерб оценили в 17 млн рублей. Мужчина признал свою вину и сообщил, что сделал это из-за неприязни к владельцу кафе. Поджигателя посадили под домашний арест, а дело направили в суд.