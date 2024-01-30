30 января 2024

В Перми бывший заключенный пытался поджечь кафе «коктейлем Молотова»

© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Мужчина бросил в здание кафе четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью Фото:

Житель Пермского округа, который был ранее судим, пытался сжечь кафе. Он бросил бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В ноябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился владелец одного из местных кафе. Он сообщил, что неизвестный пытался поджечь заведение. В темное время суток подошел к кафе и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в итоге злоумышленнику удалось поджечь одну стену. Ущерб оценили в 17 млн рублей. Мужчина признал свою вину и сообщил, что сделал это из-за неприязни к владельцу кафе. Поджигателя посадили под домашний арест, а дело направили в суд.

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Житель Пермского округа, который был ранее судим, пытался сжечь кафе. Он бросил бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ноябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился владелец одного из местных кафе. Он сообщил, что неизвестный пытался поджечь заведение. В темное время суток подошел к кафе и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в итоге злоумышленнику удалось поджечь одну стену. Ущерб оценили в 17 млн рублей. Мужчина признал свою вину и сообщил, что сделал это из-за неприязни к владельцу кафе. Поджигателя посадили под домашний арест, а дело направили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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