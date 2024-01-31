В Тюмени студентов-поваров будут учить готовить по французским стандартам

01 февраля 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Техникум и ресторан будут учить готовить тюменских студентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ). «На данный момент планируется запуск программы (по французским стандартам — прим. URA.RU) „Кулинарное и кондитерское мастерство“ на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса совместно с индустриальным партнером ресторанной компанией „МаксиМ“ при поддержке правительства Тюменской области», — рассказали в пресс-службе учреждения журналистам РБК Тюмень. Основатель ресторана Лариса Невидайло уточнила, что проект сейчас находится на этапе согласования. СФУ планирует разработать образовательную программу для учебных заведений среднего специального образования Тюменской области. Это совместный проект французского Institut Paul Bocuse и СФУ. URA.RU назвало вузы Тюмени, где можно получить высшее образование за счет государства. Окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах.

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ). «На данный момент планируется запуск программы (по французским стандартам — прим. URA.RU) „Кулинарное и кондитерское мастерство“ на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса совместно с индустриальным партнером ресторанной компанией „МаксиМ“ при поддержке правительства Тюменской области», — рассказали в пресс-службе учреждения журналистам РБК Тюмень. Основатель ресторана Лариса Невидайло уточнила, что проект сейчас находится на этапе согласования. СФУ планирует разработать образовательную программу для учебных заведений среднего специального образования Тюменской области. Это совместный проект французского Institut Paul Bocuse и СФУ. URA.RU назвало вузы Тюмени, где можно получить высшее образование за счет государства. Окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах.