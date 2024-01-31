31 января 2024

В Тюмени студентов-поваров будут учить готовить по французским стандартам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с основателем Second Luxe Store Алексеем Бариновым. Екатеринбург, шеф, горожане, бистро, блюдо, севиче, ресторан, повар
Техникум и ресторан будут учить готовить тюменских студентов Фото:

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ).

«На данный момент планируется запуск программы (по французским стандартам — прим. URA.RU) „Кулинарное и кондитерское мастерство“ на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса совместно с индустриальным партнером ресторанной компанией „МаксиМ“ при поддержке правительства Тюменской области», — рассказали в пресс-службе учреждения журналистам РБК Тюмень. Основатель ресторана Лариса Невидайло уточнила, что проект сейчас находится на этапе согласования.

СФУ планирует разработать образовательную программу для учебных заведений среднего специального образования Тюменской области. Это совместный проект французского Institut Paul Bocuse и СФУ.

URA.RU назвало вузы Тюмени, где можно получить высшее образование за счет государства. Окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ). «На данный момент планируется запуск программы (по французским стандартам — прим. URA.RU) „Кулинарное и кондитерское мастерство“ на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса совместно с индустриальным партнером ресторанной компанией „МаксиМ“ при поддержке правительства Тюменской области», — рассказали в пресс-службе учреждения журналистам РБК Тюмень. Основатель ресторана Лариса Невидайло уточнила, что проект сейчас находится на этапе согласования. СФУ планирует разработать образовательную программу для учебных заведений среднего специального образования Тюменской области. Это совместный проект французского Institut Paul Bocuse и СФУ. URA.RU назвало вузы Тюмени, где можно получить высшее образование за счет государства. Окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...