Тюменский адвокат рассказал, что грозит за случайное убийство на охоте

Тюменский адвокат Руснаков: убийства на охоте суды считают непреднамеренными
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам адвоката, суд почти всегда квалифицирует дела об убийстве на охоте как непреднамеренные Фото:

Адвокат по уголовным и административным делам Павел Руснаков прокомментировал приговор, который получил застреливший человека тюменский охотник. Чаще всего такие дела проходят как непреднамеренное убийство, пояснил Руснаков URA.RU.

«Если дело произошло на охоте, то почти со 100% вероятностью это будет дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы», — рассказал Руснаков.

По его словам, чтобы переквалифицировать дело в преднамеренное убийство, требуется ряд серьезных доказательств. «Выясняются все обстоятельства. Должен быть мотив, чтобы убийство считать преднамеренным. как минимум, должны виновный и потерпевший быть знакомы. Между ними должна быть неприязнь, подтвержденная свидетелями», — добавил в беседе с URA.RU Руснаков.

Ранее URA.RU рассказало, что охотник, застреливший человека в Нижнетавдинском районе, получил почти два года ограничения свободы. Судебная практика показывает, что подобные дела практически никогда не заканчиваются реальными сроками.

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Адвокат по уголовным и административным делам Павел Руснаков прокомментировал приговор, который получил застреливший человека тюменский охотник. Чаще всего такие дела проходят как непреднамеренное убийство, пояснил Руснаков URA.RU. «Если дело произошло на охоте, то почти со 100% вероятностью это будет дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы», — рассказал Руснаков. По его словам, чтобы переквалифицировать дело в преднамеренное убийство, требуется ряд серьезных доказательств. «Выясняются все обстоятельства. Должен быть мотив, чтобы убийство считать преднамеренным. как минимум, должны виновный и потерпевший быть знакомы. Между ними должна быть неприязнь, подтвержденная свидетелями», — добавил в беседе с URA.RU Руснаков. Ранее URA.RU рассказало, что охотник, застреливший человека в Нижнетавдинском районе, получил почти два года ограничения свободы. Судебная практика показывает, что подобные дела практически никогда не заканчиваются реальными сроками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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