Путин одобрил начало финансирование важного проекта Тюмени

02 февраля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Путин одобрил старт финансирования по работам над кампусом в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сети современных кампусов дал старт финансированию работ по проектам второй волны отбора. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что к ним относится межвузовский кампус в Тюмени, проектирование которого запланировано на 2024 год. «Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора. Именно к этой группе относится наш проект», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что данное решение — это серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования Тюменской области. Результатом станут самые современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и пространства для творчества и занятий спортом. Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Проектировщиком стала компания «Параметрика» совместно с творческим производственным объединением «Резерв».

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сети современных кампусов дал старт финансированию работ по проектам второй волны отбора. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что к ним относится межвузовский кампус в Тюмени, проектирование которого запланировано на 2024 год. «Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора. Именно к этой группе относится наш проект», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что данное решение — это серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования Тюменской области. Результатом станут самые современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и пространства для творчества и занятий спортом. Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Проектировщиком стала компания «Параметрика» совместно с творческим производственным объединением «Резерв».