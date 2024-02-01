01 февраля 2024

Путин одобрил начало финансирование важного проекта Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин одобрил старт финансирования по работам над кампусом в Тюмени Фото:

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сети современных кампусов дал старт финансированию работ по проектам второй волны отбора. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что к ним относится межвузовский кампус в Тюмени, проектирование которого запланировано на 2024 год.

«Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора. Именно к этой группе относится наш проект», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что данное решение — это серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования Тюменской области. Результатом станут самые современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и пространства для творчества и занятий спортом.

Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Проектировщиком стала компания «Параметрика» совместно с творческим производственным объединением «Резерв».

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сети современных кампусов дал старт финансированию работ по проектам второй волны отбора. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что к ним относится межвузовский кампус в Тюмени, проектирование которого запланировано на 2024 год. «Президентом полностью одобрены и поддержаны первые предварительные итоги проекта и даны поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора. Именно к этой группе относится наш проект», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что данное решение — это серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования Тюменской области. Результатом станут самые современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и пространства для творчества и занятий спортом. Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Проектировщиком стала компания «Параметрика» совместно с творческим производственным объединением «Резерв».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...