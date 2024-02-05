Mash: Киркоров после голой вечеринки снизил плату за концерты на треть

05 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Команда Филиппа Киркорова снижает гонорар за выступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Выступления российского артиста Филиппа Киркорова станут дешевле после того, как он принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Его команда снижает гонорар и смягчает райдер. «Киркоров подешевел почти на 4,5 миллиона рублей — после „не той двери“, голой вечеринки и отъезда в США. Из-за резкого падения спроса на выступления, его команда вынуждена снижать гонорар и смягчать условия», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что райдер артиста сокращают, а сам Киркоров открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. Киркоров улетел в Дубай 7 января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России.

Выступления российского артиста Филиппа Киркорова станут дешевле после того, как он принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Его команда снижает гонорар и смягчает райдер. «Киркоров подешевел почти на 4,5 миллиона рублей — после „не той двери“, голой вечеринки и отъезда в США. Из-за резкого падения спроса на выступления, его команда вынуждена снижать гонорар и смягчать условия», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что райдер артиста сокращают, а сам Киркоров открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. Киркоров улетел в Дубай 7 января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России.