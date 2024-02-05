Mash: Киркоров после голой вечеринки снизил плату за концерты на треть

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Команда Филиппа Киркорова снижает гонорар за выступления Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Выступления российского артиста Филиппа Киркорова станут дешевле после того, как он принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Его команда снижает гонорар и смягчает райдер.

«Киркоров подешевел почти на 4,5 миллиона рублей — после „не той двери“, голой вечеринки и отъезда в США. Из-за резкого падения спроса на выступления, его команда вынуждена снижать гонорар и смягчать условия», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что райдер артиста сокращают, а сам Киркоров открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара.

В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой.

Киркоров улетел в Дубай 7 января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России.

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Выступления российского артиста Филиппа Киркорова станут дешевле после того, как он принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Его команда снижает гонорар и смягчает райдер. «Киркоров подешевел почти на 4,5 миллиона рублей — после „не той двери“, голой вечеринки и отъезда в США. Из-за резкого падения спроса на выступления, его команда вынуждена снижать гонорар и смягчать условия», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что райдер артиста сокращают, а сам Киркоров открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. Киркоров улетел в Дубай 7 января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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