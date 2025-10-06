Боец ВСУ рассказал, сколько стоит откосить от мобилизации на Украине

Боец ВСУ Челенко: бронь от мобилизации на Украине достигает 15 тысяч долларов
Стоимость брони от мобилизации в ВСУ колеблется от 10 до 15 тысяч долларов
Стоимость избежания мобилизации в ВСУ достигает 15 тысяч долларов. Об этом сообщил пленный боец украинского подразделения «Скала» Михаил Челенко.

«Откосить от армии [стоит] от 10 тысяч до 15 тысяч долларов», — заявил военный ВСУ. Его слова передает ТАСС. Как отметил Челенко, даже после призыва, заплатив определенную сумму командирам, можно договориться и остаться в тыловых подразделениях.

Михаил Челенко попал в плен под Красноармейском, когда его группа была окружена российскими военными. Он утверждает, что был мобилизован принудительно и отправлен на передовую.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что для мобилизации граждан Украины планируется задействовать реестр избирателей. Начиная с 25 сентября, автоматическому учету подлежат все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, передает «Царьград».

