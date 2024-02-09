09 февраля 2024

Второй водитель скончался после смертельного ДТП на трассе в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Второго водителя госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось Фото:

В ЯНАО в результате ДТП на трассе между Тазовским и Коротчаево скончался второй водитель грузовика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В результате ДТП на участке 208 километра автодороги Коротчаево — Тазовский оба водителя скончались. Второй водитель умер в больнице», — ответили в ведомстве на запрос корреспондента URA.RU.

Уточняется, что столкновение между грузовиками было лобовым. По данному происшествию проводится проверка.

Сообщение о столкновении большегрузов в местном СМИ 10 февраля. Там сообщалось, что один из водителей погиб на месте, а второго с травмами доставили в медучреждение.

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В ЯНАО в результате ДТП на трассе между Тазовским и Коротчаево скончался второй водитель грузовика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В результате ДТП на участке 208 километра автодороги Коротчаево — Тазовский оба водителя скончались. Второй водитель умер в больнице», — ответили в ведомстве на запрос корреспондента URA.RU. Уточняется, что столкновение между грузовиками было лобовым. По данному происшествию проводится проверка. Сообщение о столкновении большегрузов в местном СМИ 10 февраля. Там сообщалось, что один из водителей погиб на месте, а второго с травмами доставили в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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