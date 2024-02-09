Второй водитель скончался после смертельного ДТП на трассе в ЯНАО

Второго водителя госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось
В ЯНАО в результате ДТП на трассе между Тазовским и Коротчаево скончался второй водитель грузовика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«В результате ДТП на участке 208 километра автодороги Коротчаево — Тазовский оба водителя скончались. Второй водитель умер в больнице», — ответили в ведомстве на запрос корреспондента URA.RU.
Уточняется, что столкновение между грузовиками было лобовым. По данному происшествию проводится проверка.
Сообщение о столкновении большегрузов в местном СМИ 10 февраля. Там сообщалось, что один из водителей погиб на месте, а второго с травмами доставили в медучреждение.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.