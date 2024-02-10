Общество В Пермском крае пропала 45-летняя женщина с пакетом и ведром в руках. Фото 11 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 + Где сейчас находится женщина, никто не знает (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU На территории Пермского края разыскивают 45-летнюю Галину Безносову. В день пропажи, 10 февраля, при себе у нее были пакет и ведро, пояснили в поисковом отряде «Регион 59». «Устанавливается местонахождение Галины Безносовой, 45 лет. Она 10 февраля 2024 года вышла из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда. Особые приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Была одета в серую куртку, коричневые шапку и шарф, черные штаны и сапоги, бело-розовые варежки. При себе имела пакет и ведро. О местонахождении пермячки никто ничего не знает с 10 февраля Фото: telegram-канал поискового отряда «Регион 59», https://t.me/region59poisk/271 На территории Пермского края разыскивают 45-летнюю Галину Безносову. В день пропажи, 10 февраля, при себе у нее были пакет и ведро, пояснили в поисковом отряде «Регион 59». «Устанавливается местонахождение Галины Безносовой, 45 лет. Она 10 февраля 2024 года вышла из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда. Особые приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Была одета в серую куртку, коричневые шапку и шарф, черные штаны и сапоги, бело-розовые варежки. При себе имела пакет и ведро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям