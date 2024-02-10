10 февраля 2024
09 февраля 2024

В Пермском крае пропала 45-летняя женщина с пакетом и ведром в руках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревенские пейзажи. Зима, женщина, дорога, улица, морозный день
Где сейчас находится женщина, никто не знает (архивное фото) Фото:

На территории Пермского края разыскивают 45-летнюю Галину Безносову. В день пропажи, 10 февраля, при себе у нее были пакет и ведро, пояснили в поисковом отряде «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение Галины Безносовой, 45 лет. Она 10 февраля 2024 года вышла из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда.

Особые приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Была одета в серую куртку, коричневые шапку и шарф, черные штаны и сапоги, бело-розовые варежки. При себе имела пакет и ведро.

О местонахождении пермячки никто ничего не знает с 10 февраля
О местонахождении пермячки никто ничего не знает с 10 февраля
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Пермского края разыскивают 45-летнюю Галину Безносову. В день пропажи, 10 февраля, при себе у нее были пакет и ведро, пояснили в поисковом отряде «Регион 59». «Устанавливается местонахождение Галины Безносовой, 45 лет. Она 10 февраля 2024 года вышла из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда. Особые приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Была одета в серую куртку, коричневые шапку и шарф, черные штаны и сапоги, бело-розовые варежки. При себе имела пакет и ведро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...