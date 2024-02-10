Где сейчас находится женщина, никто не знает (архивное фото)
На территории Пермского края разыскивают 45-летнюю Галину Безносову. В день пропажи, 10 февраля, при себе у нее были пакет и ведро, пояснили в поисковом отряде «Регион 59».
«Устанавливается местонахождение Галины Безносовой, 45 лет. Она 10 февраля 2024 года вышла из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда.
Особые приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Была одета в серую куртку, коричневые шапку и шарф, черные штаны и сапоги, бело-розовые варежки. При себе имела пакет и ведро.
О местонахождении пермячки никто ничего не знает с 10 февраля
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.