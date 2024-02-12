Экономика Недвижимость Огромную квартиру в екатеринбургском «Тихвине» продают за 69 млн рублей. Фото 12 февраля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 + Квартиру площадью 152 квадратных метра выставили на продажу в «Тихвине» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра в клубном доме «Тихвин». Ее стоимость составила 69 млн рублей, внутри — дизайнерский ремонт, в частности, потолки со стеклянными витражами и подсветкой. Объявление появилось на сайте «ДомКлик». «В отделке квартиры использованы натуральные материалы: полы в комнатах — натуральный паркет, зона прихожей и кухни — камень, в облицовке колонн использован оникс, смонтирована подсветка, колонны выполняют роль светильников, потолки выполнены стеклянными витражами с подсветкой, на стенах экологически нейтральные обои», — говорится в объявлении. Дополнительный объем создают потолки высотой три метра. Также в квартире помимо общей зоны и двух спален просторная кухня-столовая, гостиная в классическом стиле, прихожая с хозяйственной комнатой, два санузла. В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра в клубном доме «Тихвин». Ее стоимость составила 69 млн рублей, внутри — дизайнерский ремонт, в частности, потолки со стеклянными витражами и подсветкой. Объявление появилось на сайте «ДомКлик». «В отделке квартиры использованы натуральные материалы: полы в комнатах — натуральный паркет, зона прихожей и кухни — камень, в облицовке колонн использован оникс, смонтирована подсветка, колонны выполняют роль светильников, потолки выполнены стеклянными витражами с подсветкой, на стенах экологически нейтральные обои», — говорится в объявлении. Дополнительный объем создают потолки высотой три метра. Также в квартире помимо общей зоны и двух спален просторная кухня-столовая, гостиная в классическом стиле, прихожая с хозяйственной комнатой, два санузла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям