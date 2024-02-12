В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра в клубном доме «Тихвин». Ее стоимость составила 69 млн рублей, внутри — дизайнерский ремонт, в частности, потолки со стеклянными витражами и подсветкой. Объявление появилось на сайте «ДомКлик».
«В отделке квартиры использованы натуральные материалы: полы в комнатах — натуральный паркет, зона прихожей и кухни — камень, в облицовке колонн использован оникс, смонтирована подсветка, колонны выполняют роль светильников, потолки выполнены стеклянными витражами с подсветкой, на стенах экологически нейтральные обои», — говорится в объявлении.
Дополнительный объем создают потолки высотой три метра. Также в квартире помимо общей зоны и двух спален просторная кухня-столовая, гостиная в классическом стиле, прихожая с хозяйственной комнатой, два санузла.
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