Огромную квартиру в екатеринбургском «Тихвине» продают за 69 млн рублей. Фото

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ЖК Тихвин. Екатеринбург, тихвин, клубный дом тихвин
Квартиру площадью 152 квадратных метра выставили на продажу в «Тихвине» Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра в клубном доме «Тихвин». Ее стоимость составила 69 млн рублей, внутри — дизайнерский ремонт, в частности, потолки со стеклянными витражами и подсветкой. Объявление появилось на сайте «ДомКлик».

«В отделке квартиры использованы натуральные материалы: полы в комнатах — натуральный паркет, зона прихожей и кухни — камень, в облицовке колонн использован оникс, смонтирована подсветка, колонны выполняют роль светильников, потолки выполнены стеклянными витражами с подсветкой, на стенах экологически нейтральные обои», — говорится в объявлении.

Дополнительный объем создают потолки высотой три метра. Также в квартире помимо общей зоны и двух спален просторная кухня-столовая, гостиная в классическом стиле, прихожая с хозяйственной комнатой, два санузла.

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В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра в клубном доме «Тихвин». Ее стоимость составила 69 млн рублей, внутри — дизайнерский ремонт, в частности, потолки со стеклянными витражами и подсветкой. Объявление появилось на сайте «ДомКлик». «В отделке квартиры использованы натуральные материалы: полы в комнатах — натуральный паркет, зона прихожей и кухни — камень, в облицовке колонн использован оникс, смонтирована подсветка, колонны выполняют роль светильников, потолки выполнены стеклянными витражами с подсветкой, на стенах экологически нейтральные обои», — говорится в объявлении. Дополнительный объем создают потолки высотой три метра. Также в квартире помимо общей зоны и двух спален просторная кухня-столовая, гостиная в классическом стиле, прихожая с хозяйственной комнатой, два санузла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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