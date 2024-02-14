Тюменский хоккеист из НХЛ планирует принять участие в зимней Олимпиаде

Андрей Василевский хочет принять участие в зимней Олимпиаде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменец Андрей Василевский, выступающий в НХЛ за американский клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», надеется, что он еще сможет принять участие в зимних Олимпийских играх. Об этом со ссылкой на слова спортсмена сообщают СМИ.

«Надеюсь, что мне и [Никите] Кучерову позволят сыграть на Олимпиаде до того, как нам исполнится 40. Иначе я поеду уже тренером», — сообщает издание РБК со ссылкой на слова спортсмена.

Ранее агентство писало о том, что из-за допингового сандала Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. «Чистым» спортсменам тогда разрешили выступать под нейтральным флагом. Официальную сборную также не допустили к последующим Олимпийским играм.

Андрей Василевский родился в Тюмени. В 2020 году 29-летний вратарь хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» впервые в истории взял Кубок Стэнли НХЛ.