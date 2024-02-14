Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени (Тюменская область) пропала Анастасия Носырева 1980 г. р. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая Сова-Тюмень». Там указано, что женщина нуждается в медицинской помощи.

«Внимание! Пропал человек! Носырева Анастасия Александровна, 1980 г. р. Обстоятельства пропажи: 8.02.2024 ушла из дома по ул. Стахановцев в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 166 см, худощавого телосложения. Была одета в синий пуховик до колен, голубую вязаную шапку. Нуждается в медицинской помощи», — указано в официальной группе поисковиков.

Там добавили, что информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить полиции по телефонам 02, 102. Либо позвонив волонтерам поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» по номеру +7 932-32-39-911.