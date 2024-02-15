Психотерапевт из Ноябрьска заподозрил медиков в коррупции. Инсайд

Медработник из Ноябрьска забросал жалобами все ведомства округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ЯНАО проводит проверки по сообщению о возможной коррупции, и о клевете на врачей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) врач-психотерапевт Михаил Макаров, которому отказали в работе в местной ЦГБ обратился с заявлением в силовые ведомства и окружное правительство о том, что с него якобы требовали вознаграждение в размере ста тысяч рублей в обмен на трудоустройство. Об этом он сообщил URA.RU в письменном обращении.

«При трудоустройстве на работу в Ноябрьскую ЦГБ у меня потребовали сто тысяч рублей за получение должности. Я сообщил о факте вымогательства в УМВД по ЯНАО, они переправили мое обращение следователям, но я не получил ответа», — сообщил Михаил Макаров в письменном обращении к корреспондентам агентства, которое имеется в распоряжении редакции.

По его словам, он официально не работал с 2009 года, так как «не было чрезвычайной необходимости». С конца 2023 года состоит на учете в Центре занятости Ноябрьска в качестве безработного, мог бы выполнять обязанности врача-психиатра, психотерапевта и нарколога. В медучреждении как раз открыты эти вакансии.

Государственная трудовая инспекция провела проверку по его обращению и пришла к выводам, что Макаров проходил собеседование, но не предоставил заявление о приеме на работу, на следующий день обратился по инстанции с жалобой, в разговоре употреблял нецензурные выражения. Отказ в предоставлении работы ему было рекомендовано обжаловать через суд.

Макаров написал заявление о вымогательстве в полицию, обратился в следственное управление СК РФ по ЯНАО и прокуратуру. Также написал жалобы в депздрав, в том числе и руководителю департамента Сергею Новикову. В депздраве вскоре сообщили о прекращении переписки с ним, ввиду того, что обращения шли непрерывно, а новых фактов предоставлено не было.

Источники агентства в медицинских кругах сообщают, что в отношении Макарова подана встречная жалоба о клевете на сотрудников, по которой полицейские проводят проверку. Инсайдеры в силовых структурах сообщили, что жалобы от психотерапевта действительно поступают практически ежедневно, что существенно затрудняет работу ведомств.

Корреспондент агентства направил официальный запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию. Запрос по факту организации проверок отправлен в пресс-службу окружного УМВД. Ведомства обещали подготовить комментарии, но на момент публикации новости ответы не поступили.

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В Ноябрьске (ЯНАО) врач-психотерапевт Михаил Макаров, которому отказали в работе в местной ЦГБ обратился с заявлением в силовые ведомства и окружное правительство о том, что с него якобы требовали вознаграждение в размере ста тысяч рублей в обмен на трудоустройство. Об этом он сообщил URA.RU в письменном обращении. «При трудоустройстве на работу в Ноябрьскую ЦГБ у меня потребовали сто тысяч рублей за получение должности. Я сообщил о факте вымогательства в УМВД по ЯНАО, они переправили мое обращение следователям, но я не получил ответа», — сообщил Михаил Макаров в письменном обращении к корреспондентам агентства, которое имеется в распоряжении редакции. По его словам, он официально не работал с 2009 года, так как «не было чрезвычайной необходимости». С конца 2023 года состоит на учете в Центре занятости Ноябрьска в качестве безработного, мог бы выполнять обязанности врача-психиатра, психотерапевта и нарколога. В медучреждении как раз открыты эти вакансии. Государственная трудовая инспекция провела проверку по его обращению и пришла к выводам, что Макаров проходил собеседование, но не предоставил заявление о приеме на работу, на следующий день обратился по инстанции с жалобой, в разговоре употреблял нецензурные выражения. Отказ в предоставлении работы ему было рекомендовано обжаловать через суд. Макаров написал заявление о вымогательстве в полицию, обратился в следственное управление СК РФ по ЯНАО и прокуратуру. Также написал жалобы в депздрав, в том числе и руководителю департамента Сергею Новикову. В депздраве вскоре сообщили о прекращении переписки с ним, ввиду того, что обращения шли непрерывно, а новых фактов предоставлено не было. Источники агентства в медицинских кругах сообщают, что в отношении Макарова подана встречная жалоба о клевете на сотрудников, по которой полицейские проводят проверку. Инсайдеры в силовых структурах сообщили, что жалобы от психотерапевта действительно поступают практически ежедневно, что существенно затрудняет работу ведомств. Корреспондент агентства направил официальный запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию. Запрос по факту организации проверок отправлен в пресс-службу окружного УМВД. Ведомства обещали подготовить комментарии, но на момент публикации новости ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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