В момент ДТП в машине находилась собака (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Там машина на большой скорости улетела в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы.
«На 8 Марта авто на большой скорости улетело в кювет. В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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