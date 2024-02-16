16 февраля 2024

В ДТП в центре Екатеринбурга пострадали люди. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, домашние животные, собака в машине, породистая собака, бигль
В момент ДТП в машине находилась собака (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Там машина на большой скорости улетела в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы.

«На 8 Марта авто на большой скорости улетело в кювет. В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Там машина на большой скорости улетела в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы. «На 8 Марта авто на большой скорости улетело в кювет. В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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