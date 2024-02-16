Происшествия ДТП В ДТП в центре Екатеринбурга пострадали люди. Видео 17 февраля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 + В момент ДТП в машине находилась собака (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Там машина на большой скорости улетела в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы. «На 8 Марта авто на большой скорости улетело в кювет. В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Там машина на большой скорости улетела в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы. «На 8 Марта авто на большой скорости улетело в кювет. В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям