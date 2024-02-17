На место происшествия приехали сотрудники МЧС и врачи
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская из-за ДТП автомобиль выкинуло на тротуар. Происшествие случилось вечером 17 февраля, на место ДТП выезжали пожарные и сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы.
«ДТП с вылетом на тротуар произошло на Таватуйская — Надеждинская около 22:00 вечера 17 февраля. На месте работает реанимация и пожарное авто», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ».
Очевидцы подчеркнули, что один из автомобилей получил серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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