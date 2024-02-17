Происшествия ДТП В Екатеринбурге автомобиль выкинуло на тротуар из-за ДТП. Видео 18 февраля 2024 в 05:55 Размер текста - 17 + На место происшествия приехали сотрудники МЧС и врачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская из-за ДТП автомобиль выкинуло на тротуар. Происшествие случилось вечером 17 февраля, на место ДТП выезжали пожарные и сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы. «ДТП с вылетом на тротуар произошло на Таватуйская — Надеждинская около 22:00 вечера 17 февраля. На месте работает реанимация и пожарное авто», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Очевидцы подчеркнули, что один из автомобилей получил серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская из-за ДТП автомобиль выкинуло на тротуар. Происшествие случилось вечером 17 февраля, на место ДТП выезжали пожарные и сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы. «ДТП с вылетом на тротуар произошло на Таватуйская — Надеждинская около 22:00 вечера 17 февраля. На месте работает реанимация и пожарное авто», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Очевидцы подчеркнули, что один из автомобилей получил серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям