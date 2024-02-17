17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Екатеринбурге автомобиль выкинуло на тротуар из-за ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача спецтехники авиалесоохране. Свердловская область, пожарная машина, пожарный автомобиль
На место происшествия приехали сотрудники МЧС и врачи Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская из-за ДТП автомобиль выкинуло на тротуар. Происшествие случилось вечером 17 февраля, на место ДТП выезжали пожарные и сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы.

«ДТП с вылетом на тротуар произошло на Таватуйская — Надеждинская около 22:00 вечера 17 февраля. На месте работает реанимация и пожарное авто», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ».

Очевидцы подчеркнули, что один из автомобилей получил серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская из-за ДТП автомобиль выкинуло на тротуар. Происшествие случилось вечером 17 февраля, на место ДТП выезжали пожарные и сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы. «ДТП с вылетом на тротуар произошло на Таватуйская — Надеждинская около 22:00 вечера 17 февраля. На месте работает реанимация и пожарное авто», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Очевидцы подчеркнули, что один из автомобилей получил серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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