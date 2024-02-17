В Тюменской области пьяная мать посадила за руль ребенка

18 февраля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

В Вагае мать посадила 16-летнего сына за руль, чтобы он свозил ее за алкоголем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Вагай в Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына сесть ночью за руль, чтобы свозить ее за алкоголем. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «В Вагае пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью свозить ее за алкоголем. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ2105 под управлением подростка на улице 4-й Березовской», — написано в telegram-канале ведомства. Женщина пояснила, что они направлялись в придорожное кафе. Сейчас ее сын привлечен к административной ответственности за езду без прав, а сама мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.

В селе Вагай в Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына сесть ночью за руль, чтобы свозить ее за алкоголем. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «В Вагае пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью свозить ее за алкоголем. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ2105 под управлением подростка на улице 4-й Березовской», — написано в telegram-канале ведомства. Женщина пояснила, что они направлялись в придорожное кафе. Сейчас ее сын привлечен к административной ответственности за езду без прав, а сама мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.