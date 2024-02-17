17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Тюменской области пьяная мать посадила за руль ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, праворульные автомобили, японские авто
В Вагае мать посадила 16-летнего сына за руль, чтобы он свозил ее за алкоголем Фото:

В селе Вагай в Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына сесть ночью за руль, чтобы свозить ее за алкоголем. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«В Вагае пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью свозить ее за алкоголем. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ2105 под управлением подростка на улице 4-й Березовской», — написано в telegram-канале ведомства.

Женщина пояснила, что они направлялись в придорожное кафе. Сейчас ее сын привлечен к административной ответственности за езду без прав, а сама мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.

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В селе Вагай в Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына сесть ночью за руль, чтобы свозить ее за алкоголем. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «В Вагае пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью свозить ее за алкоголем. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ2105 под управлением подростка на улице 4-й Березовской», — написано в telegram-канале ведомства. Женщина пояснила, что они направлялись в придорожное кафе. Сейчас ее сын привлечен к административной ответственности за езду без прав, а сама мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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