В Тюменской области пьяная мать посадила за руль ребенка

В Вагае мать посадила 16-летнего сына за руль, чтобы он свозил ее за алкоголем
В селе Вагай в Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына сесть ночью за руль, чтобы свозить ее за алкоголем. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«В Вагае пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью свозить ее за алкоголем. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ2105 под управлением подростка на улице 4-й Березовской», — написано в telegram-канале ведомства.
Женщина пояснила, что они направлялись в придорожное кафе. Сейчас ее сын привлечен к административной ответственности за езду без прав, а сама мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.
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