NYT: Украина потеряла лучшие подразделения в боях за Авдеевку

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Лучшие подразделения Украины не помогли ей удержать Авдеевку, сообщают СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины отправила свои лучшие подразделения в Авдеевку в попытке удержать город. Однако это не принесло результатов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

«Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке постепенно истощались и их необходимо было отвести…. Их истощение во время кризиса указывает на растущую проблему: на фронте просто не хватает войск», — говорится в материале.

Украинские солдаты отмечают, что в последние недели у них падает моральный дух. Это связано не только с проблемами среди личного состава, но и с нехваткой техники и продвижением ВС РФ.

Армия России освободила Авдеевку 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что новый главком ВСУ Алексанр Сырский после сдачи города потерял доверие в армии.

После освобождения населенной точки ВС РФ продолжили продвижение вперед. Информацию об успехах оперативно получает президент России Владимир Путин.

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Армия Украины отправила свои лучшие подразделения в Авдеевку в попытке удержать город. Однако это не принесло результатов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков. «Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке постепенно истощались и их необходимо было отвести…. Их истощение во время кризиса указывает на растущую проблему: на фронте просто не хватает войск», — говорится в материале. Украинские солдаты отмечают, что в последние недели у них падает моральный дух. Это связано не только с проблемами среди личного состава, но и с нехваткой техники и продвижением ВС РФ. Армия России освободила Авдеевку 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что новый главком ВСУ Алексанр Сырский после сдачи города потерял доверие в армии. После освобождения населенной точки ВС РФ продолжили продвижение вперед. Информацию об успехах оперативно получает президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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