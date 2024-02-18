NYT: Украина потеряла лучшие подразделения в боях за Авдеевку

18 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Лучшие подразделения Украины не помогли ей удержать Авдеевку, сообщают СМИ Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины отправила свои лучшие подразделения в Авдеевку в попытке удержать город. Однако это не принесло результатов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков. «Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке постепенно истощались и их необходимо было отвести…. Их истощение во время кризиса указывает на растущую проблему: на фронте просто не хватает войск», — говорится в материале . Украинские солдаты отмечают, что в последние недели у них падает моральный дух. Это связано не только с проблемами среди личного состава, но и с нехваткой техники и продвижением ВС РФ. Армия России освободила Авдеевку 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что новый главком ВСУ Алексанр Сырский после сдачи города потерял доверие в армии. После освобождения населенной точки ВС РФ продолжили продвижение вперед. Информацию об успехах оперативно получает президент России Владимир Путин.

Армия Украины отправила свои лучшие подразделения в Авдеевку в попытке удержать город. Однако это не принесло результатов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков. «Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке постепенно истощались и их необходимо было отвести…. Их истощение во время кризиса указывает на растущую проблему: на фронте просто не хватает войск», — говорится в материале. Украинские солдаты отмечают, что в последние недели у них падает моральный дух. Это связано не только с проблемами среди личного состава, но и с нехваткой техники и продвижением ВС РФ. Армия России освободила Авдеевку 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что новый главком ВСУ Алексанр Сырский после сдачи города потерял доверие в армии. После освобождения населенной точки ВС РФ продолжили продвижение вперед. Информацию об успехах оперативно получает президент России Владимир Путин.