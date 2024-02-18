Армия Украины отправила свои лучшие подразделения в Авдеевку в попытке удержать город. Однако это не принесло результатов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.
«Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке постепенно истощались и их необходимо было отвести…. Их истощение во время кризиса указывает на растущую проблему: на фронте просто не хватает войск», — говорится в
Украинские солдаты отмечают, что в последние недели у них падает моральный дух. Это связано не только с проблемами среди личного состава, но и с нехваткой техники и продвижением ВС РФ.
Армия России освободила Авдеевку 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что новый главком ВСУ Алексанр Сырский после сдачи города потерял доверие в армии.
После освобождения населенной точки ВС РФ продолжили продвижение вперед. Информацию об успехах оперативно получает президент России Владимир Путин.
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