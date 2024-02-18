Экс-подполковник ВС США: Сырский потерял доверие ВСУ из-за сдачи Авдеевки

Украинские военные перестали доверять новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому после того, как российские солдаты успешно освободили Авдеевку. С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Украинская сторона сейчас расшатана. ВСУ потеряли популярного главкома Валерия Залужного, а теперь есть парень (текущий главнокомандующий Александр Сырский — прим. URA.RU), которому солдаты не хотят доверять. Тот сказал, что собирается удержать Авдеевку, а через два дня его [города под контролем ВСУ] больше нет. Вы видите, что уверенность украинцев пошатнулась», — уточнил Дэниел Дэвис на youtube-канале Daniel Davis/Deep Dive. Он также напомнил, что Украина продолжает страдать от недостатка вооружения.
Город Авдеевка был освобожден 17 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километров. Отмечается, что ВСУ поспешно отступали, бросив свое вооружение. Как считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, дальше ВС РФ двинутся на запад.
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