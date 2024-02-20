В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов

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События на Майдане. Киев, майдан, беркут, киев, революция, украина, памятник матч смерти, украинская полиция
Убивали украинские правоохранители Фото:

На майдане в 2014 году не было российских снайперов, тогда убивали именно украинские правоохранители. Об этом заявил глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане в Киеве были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет», — приводит его слова украинское издание «Страна». Донской отметил, что все насильственные действия и убийства были совершены украинскими правоохранительными органами.

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На майдане в 2014 году не было российских снайперов, тогда убивали именно украинские правоохранители. Об этом заявил глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской. «Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане в Киеве были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет», — приводит его слова украинское издание «Страна». Донской отметил, что все насильственные действия и убийства были совершены украинскими правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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