В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов

Убивали украинские правоохранители
На майдане в 2014 году не было российских снайперов, тогда убивали именно украинские правоохранители. Об этом заявил глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской.
«Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане в Киеве были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет», — приводит его слова украинское издание «Страна». Донской отметил, что все насильственные действия и убийства были совершены украинскими правоохранительными органами.
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