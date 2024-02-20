В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов

Убивали украинские правоохранители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На майдане в 2014 году не было российских снайперов, тогда убивали именно украинские правоохранители. Об этом заявил глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане в Киеве были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет», — приводит его слова украинское издание «Страна». Донской отметил, что все насильственные действия и убийства были совершены украинскими правоохранительными органами.