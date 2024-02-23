Аналитик назвал «план Б» при перекрытии украинского транзита газа

Аналитик Фролов: вероятен переход на аукционную систему с Украиной

24 февраля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Россия может перейти на аукционную систему поставок СПГ Фото: Илья Московец © URA.RU При перекрытии украинского транзита на газ Россия перейдет на аукционную систему взаимоотношений. «Планом Б» будет являться полное перекрытие транзита, рассказал замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов. «Контракт, вероятнее всего, не продлят, и нового не будет. <…> Сторонам проще будет договориться об аукционной системе взаимоотношений. <…> „План Б“, если договориться не удастся, — остановка транзита», — сказал Фролов агентству «Прайм». Также он отметил, что «план Б» возможен, но невыгоден в долгосрочной перспективе. Сейчас возникают предпосылки для резкого роста поставок сжиженного природного газа на мировой рынок, но рынок Азии в стратегическом плане более привлекателен, а газовые котировки там обычно выше, чем в Европе. «Газпрому» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на поставку российского газа через Украину и перейти и участвовать в краткосрочных аукционах, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Сейчас компания может и вовсе прекратить поставки газа, учитывая напряженную общественно-политическую обстановку.

При перекрытии украинского транзита на газ Россия перейдет на аукционную систему взаимоотношений. «Планом Б» будет являться полное перекрытие транзита, рассказал замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов. «Контракт, вероятнее всего, не продлят, и нового не будет. <…> Сторонам проще будет договориться об аукционной системе взаимоотношений. <…> „План Б“, если договориться не удастся, — остановка транзита», — сказал Фролов агентству «Прайм». Также он отметил, что «план Б» возможен, но невыгоден в долгосрочной перспективе. Сейчас возникают предпосылки для резкого роста поставок сжиженного природного газа на мировой рынок, но рынок Азии в стратегическом плане более привлекателен, а газовые котировки там обычно выше, чем в Европе. «Газпрому» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на поставку российского газа через Украину и перейти и участвовать в краткосрочных аукционах, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Сейчас компания может и вовсе прекратить поставки газа, учитывая напряженную общественно-политическую обстановку.