24 февраля 2024
23 февраля 2024

Пермская краевая инспекция судится с мужским монастырем из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд рассмотрит иск к пермскому монастырю из-за ремонта здания Фото:

Госинспекция по охране памятников культурного наследия Пермского края требует через суд, чтобы руководство Соликамского Свято-Троицкого монастыря подготовило проект по ремонту исторического объекта. Об этом говорится в судебных материалах.

«Госинспекция по охране памятников культурного наследия Пермского края требует обязать ответчика — Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь разработать документацию по сохранению архитектурного ансамбля. Судебное заседание запланировано на 13 марта в Перми», — указано в документе, который содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

По данным СБИС, наместником Свято-Троицкого мужского монастыря является Виктор Семенов. Организация зарегистрирована в Соликамске на улице Демьяна Бедного, 25.

Ранее Белогорский монастырь, расположенный в Пермском крае, начал подготовку к созданию своего бренда. Вопрос о разработке товарного знака обсуждался на заседании благотворительного фонда «Белая гора». Вырученные средства с продажи товаров собирались направить на восстановление монастыря.

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Госинспекция по охране памятников культурного наследия Пермского края требует через суд, чтобы руководство Соликамского Свято-Троицкого монастыря подготовило проект по ремонту исторического объекта. Об этом говорится в судебных материалах. «Госинспекция по охране памятников культурного наследия Пермского края требует обязать ответчика — Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь разработать документацию по сохранению архитектурного ансамбля. Судебное заседание запланировано на 13 марта в Перми», — указано в документе, который содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края. По данным СБИС, наместником Свято-Троицкого мужского монастыря является Виктор Семенов. Организация зарегистрирована в Соликамске на улице Демьяна Бедного, 25. Ранее Белогорский монастырь, расположенный в Пермском крае, начал подготовку к созданию своего бренда. Вопрос о разработке товарного знака обсуждался на заседании благотворительного фонда «Белая гора». Вырученные средства с продажи товаров собирались направить на восстановление монастыря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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