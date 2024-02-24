Пермская краевая инспекция судится с мужским монастырем из-за ремонта

Госинспекция по охране памятников культурного наследия Пермского края требует через суд, чтобы руководство Соликамского Свято-Троицкого монастыря подготовило проект по ремонту исторического объекта. Об этом говорится в судебных материалах.
«Госинспекция по охране памятников культурного наследия Пермского края требует обязать ответчика — Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь разработать документацию по сохранению архитектурного ансамбля. Судебное заседание запланировано на 13 марта в Перми», — указано в документе, который содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края.
По данным СБИС, наместником Свято-Троицкого мужского монастыря является Виктор Семенов. Организация зарегистрирована в Соликамске на улице Демьяна Бедного, 25.
Ранее Белогорский монастырь, расположенный в Пермском крае, начал подготовку к созданию своего бренда. Вопрос о разработке товарного знака обсуждался на заседании благотворительного фонда «Белая гора». Вырученные средства с продажи товаров собирались направить на восстановление монастыря.
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