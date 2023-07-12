Самый знаменитый пермский монастырь сделают брендом

Белогорский монастырь, расположенный в Пермском крае, может создать свой бренд. Вопрос о создании товарного знака обсудили на заседании благотворительного фонда «Белая гора».
«По итогам обсуждения Дмитрий Махонин акцентировал, что важно проработать вопрос по изготовлению продукции монастырем, а также зарегистрировать товарный знак для использования его другими производителями», — сказано на сайте губернатора и правительства Пермского края. Вырученные средства с продажи товаров можно будет использовать на восстановление монастыря.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермская епархия дала благословение на проведение спортивного фестиваля. Он пройдет в окрестностях Белогорского монастыря.
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