12 июля 2023

Самый знаменитый пермский монастырь сделают брендом

Белогорский монастырь в Пермском крае планирует создать свой бренд
© Служба новостей «URA.RU»
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Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Пермь, храм, вера, поклонный крест, монастырь, религия, православие
Вырученные средства с продажи брендированных товаров потратят на восстановление монастыря Фото:

Белогорский монастырь, расположенный в Пермском крае, может создать свой бренд. Вопрос о создании товарного знака обсудили на заседании благотворительного фонда «Белая гора».

«По итогам обсуждения Дмитрий Махонин акцентировал, что важно проработать вопрос по изготовлению продукции монастырем, а также зарегистрировать товарный знак для использования его другими производителями», — сказано на сайте губернатора и правительства Пермского края. Вырученные средства с продажи товаров можно будет использовать на восстановление монастыря.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермская епархия дала благословение на проведение спортивного фестиваля. Он пройдет в окрестностях Белогорского монастыря.

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Белогорский монастырь, расположенный в Пермском крае, может создать свой бренд. Вопрос о создании товарного знака обсудили на заседании благотворительного фонда «Белая гора». «По итогам обсуждения Дмитрий Махонин акцентировал, что важно проработать вопрос по изготовлению продукции монастырем, а также зарегистрировать товарный знак для использования его другими производителями», — сказано на сайте губернатора и правительства Пермского края. Вырученные средства с продажи товаров можно будет использовать на восстановление монастыря. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермская епархия дала благословение на проведение спортивного фестиваля. Он пройдет в окрестностях Белогорского монастыря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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